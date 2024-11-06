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洛阳市十六届人大三次会议主席团举行第一次会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.08 20:57
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　　2月8日下午，新选出的市十六届人大三次会议主席团举行第一次会议。

　　会议首先决定了大会表决议案办法。接着，会议推选江凌、李保国、张玉杰、王森、徐新、安颖芳、雷雪芹、杨劭春、赵莉、夏磊、李书杰为大会主席团常务主席。

　　随后，在大会主席团常务主席江凌的主持下，会议决定了大会副秘书长人选，决定了大会日程，决定了大会议案处理规定。会议表决通过了大会选举办法草案、民生实事项目人大代表票决办法草案、民生实事候选项目草案，并提请各代表团审议。

　　根据大会日程，市十六届人大三次会议2月9日上午开幕，2月11日下午闭幕。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 郭旭光 李雅君)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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