发展青少年体育 助更多孩子健康成长——访市政协委员石雨凡

“发展青少年体育事业，对青少年增强体质、健全人格、锤炼意志等有重要意义。”洛阳市政协委员、洛阳市体育局游泳项目教练石雨凡表示，近年来，在推动青少年体育事业发展过程中，还存在体育课时难以保障、竞赛体系不够完善、升学机制有待完善等问题。

“发展青少年体育事业，对青少年增强体质、健全人格、锤炼意志等有重要意义。”洛阳市政协委员、洛阳市体育局游泳项目教练石雨凡表示，近年来，在推动青少年体育事业发展过程中，还存在体育课时难以保障、竞赛体系不够完善、升学机制有待完善等问题。

石雨凡建议，保障中小学体育课时，除成立督查小组监督检查外，还可借助智能化设备精准掌握课时落实情况。在体育课程安排上，鼓励学校结合地域特色和学生兴趣，增加传统或新兴体育项目。在青少年体育竞赛方面，建议细化竞赛项目，规范证书认证与奖励机制，加强教练员培训与交流。石雨凡还建议，为学生运动员定制个性化学习方案，帮助其平衡训练与学习关系；搭建与高校对接的学生运动员升学服务平台，鼓励高校“订单式”培养人才，优化学生运动员升学渠道。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖）