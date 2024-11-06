洛阳市政协十四届三次会议举行第二次大会

8日上午，市政协十四届三次会议举行第二次大会，6位市政协委员、智库专家进行大会发言，履行参政议政职能，为推进现代化洛阳建设积极建言献策。

市政协十四届三次会议举行第二次大会

江凌讲话 徐衣显、孙延文出席

8日上午，市政协十四届三次会议举行第二次大会，6位市政协委员、智库专家进行大会发言，履行参政议政职能，为推进现代化洛阳建设积极建言献策。

市委书记江凌应邀出席会议，听取委员意见和建议。徐衣显、王军、潘开名、韩治群等出席会议。

市政协主席孙延文，市政协副主席张汉智、魏险峰、程相朝、宗玉红、王燕飞、仝宇鹏、王淑霞、何武周、赵振峰和大会秘书长罗克振出席会议。会议由魏险峰主持。

会上，王斌委员作题为《建好国际数字易货贸易产业园 推动外向型经济发展》的发言，吴海霞委员代表民盟洛阳市委会作题为《加快建设科技创新港 助力创新驱动发展》的发言，李延科委员代表民建洛阳市委会作题为《擘画未来蓝图 培育未来产业》的发言，崔福云委员代表农工党洛阳市委会作题为《将碳排放纳入环评 提升我市产业竞争力》的发言，市政协智库专家郭家启作题为《用艺术“点亮”城市 助力打造更有调性的品质之城》的发言，刘红波委员代表政协偃师区委员会作题为《深入打造客家南迁祖根圣地 擦亮洛阳“客家祖根地”品牌》的发言。

江凌对大家的发言给予肯定，要求相关部门认真梳理、深入研究、积极采纳，切实把委员们的真知灼见转化为推动现代化洛阳建设的有效举措。他强调，要以更大力度聚合优质创新资源，抢抓机遇高起点规划建设中原科技创新港，积极筹建教育部河南高等研究院，打造集人才培养、科技创新、产业孵化于一体的高能级创新平台，真正把创新落到产业上，使科技资源优势转化为创新发展成效。要强化系统思维，把改造提升传统产业、大力发展新兴产业和前瞻谋划未来产业有机结合起来，立足洛阳发展实际，加强与先行地区的产业协作，选准洛阳有基础有优势的细分领域提前布局未来产业，大力扶持高成长性小微企业发展壮大，真正走出一条具有洛阳特色、适合未来产业培育发展的有效路径。要深入贯彻绿色发展理念，把加强碳排放管理与调整产业结构结合起来，立足全国统一大市场优化产业布局，引导更多企业加快绿色化改造，通过科技研发提升绿色低碳发展水平，切实推动洛阳产业实现更高质量更可持续的发展。要高度重视易货贸易发展工作，紧盯有外贸需求的企业，不断拓宽视野，搭建合作平台，帮助企业积极走出去，有效对接海外市场和商会组织，在开拓国际市场上取得更大成效。要更加重视城市艺术氛围营造，强化用艺术“点亮”城市理念，提升公共聚合空间品质，持续加快“北国花城”建设，打造一批有调性的特色小店，布局更多有市场吸引力、受年轻人喜欢的业态，塑造更有品质的城市调性，不断提升城市品牌形象、辨识度和吸引力。要充分用好全球客属资源，进一步深化洛阳与客家文化关系的研究，持续办好客属拜祖活动，加强与海外客属的沟通联系，为提升洛阳国际知名度和影响力、促进对外交流合作提供更有力支持。

部分住洛省政协委员等列席会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 孙小蕊 李东慧)