洛阳市政协十四届三次会议开幕

众力并则万钧举，群智用则庶绩康。8日上午，中国人民政治协商会议第十四届洛阳市委员会第三次会议在市会议中心隆重开幕。

市政协十四届三次会议会场 洛报融媒·洛阳网首席记者 李卫超 记者 张光辉 摄

市政协十四届三次会议开幕

江凌、徐衣显、李保国、张玉杰等到会祝贺

孙延文作政协第十四届洛阳市委员会常务委员会工作报告

众力并则万钧举，群智用则庶绩康。8日上午，中国人民政治协商会议第十四届洛阳市委员会第三次会议在市会议中心隆重开幕。承载着全市人民的重托与厚望，来自各党派团体和各族各界政协委员齐聚一堂，认真履职尽责，积极建言献策，为奋力开创现代化洛阳建设新局面贡献智慧和力量。

市政协主席孙延文，市委常委、统战部部长、市政协党组副书记韩治群，市政协副主席张汉智、魏险峰、程相朝、宗玉红、王燕飞、仝宇鹏、王淑霞、何武周、赵振峰和大会秘书长罗克振在主席台前排就座。

江凌、徐衣显、李保国、张玉杰、王军、祁建峰、王森、潘开名、徐超文、陈功、陈彦波、徐新、安颖芳、雷雪芹、杨劭春、赵莉、夏磊、任丽君、李新红、陈剑锋、李刚、封勇、赵健、李保安、余杰到会祝贺并在主席台就座。

往届市政协领导潘汉平、杨炳旭应邀出席大会并在主席台就座。

受政协第十四届洛阳市委员会常务委员会委托，张汉智主持会议。本次大会应出席委员464名，实到委员431名，符合政协章程有关规定。

上午9时，大会开幕。全体起立，奏唱国歌。

孙延文向大会作政协第十四届洛阳市委员会常务委员会工作报告。

孙延文在报告中说，2024年是中华人民共和国和人民政协成立75周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。中共洛阳市委团结带领全市人民，认真落实中共中央和中共河南省委决策部署，聚焦建强副中心、形成增长极，坚持以创新引领发展，扭住“三项重点工作”，用好“三个重要抓手”，统筹推进经济社会高质量发展，现代化洛阳建设迈出新的坚实步伐。一年来，市政协及其常委会坚持以政治建设统领各项工作开展，以协商民主助推改革发展稳定，以为民初心回应群众重大关切，以凝心聚力共绘重振辉煌画卷，用实际行动为现代化洛阳建设贡献了政协智慧和力量。

孙延文指出，今年是“十四五”规划收官之年，也是进一步全面深化改革的重要一年，做好全年工作意义重大。市政协及其常委会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记在庆祝人民政协成立75周年大会上的重要讲话精神和对河南工作的重要论述，全面落实中共河南省委十一届七次、八次全会部署，河南省两会精神和中共洛阳市委十二届六次、七次全会要求，坚决扛起“落实下去、凝聚起来”的政治责任，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，坚持围绕中心、服务大局，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，高标准履职尽责、高质量协商议政、高效能发挥作用，更好地为现代化洛阳建设凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。

孙延文最后强调，长路险夷寻常事，信心定力最可贵。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的中共中央周围，在中共洛阳市委坚强领导下，锚定目标、真抓实干，锐意进取、团结奋斗，为奋力开创现代化洛阳建设新局面作出新的更大贡献。

程相朝在会上作政协第十四届洛阳市委员会常务委员会关于市政协十四届二次会议以来提案工作情况的报告。

部分住洛省政协委员，市直有关单位的领导和国有大型企业、科研院所、驻洛高校、市属大专院校党委统战部门的负责同志，以及客家人士代表、华侨代表等列席会议。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 赵晨熹 李三旺)