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占比超77.59%！二里头夏都遗址博物馆成年轻人春节热门打卡地
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2025.02.08 19:46
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　　今年春节假期，“文博热”持续升温，在博物馆里过非遗中国年成为一种新年俗。据洛阳文物局统计表示，春节假期期间，洛阳文博场馆共接待约102万人次游客，实力彰显“博物馆之都”魅力。

　　作为探索中国最早王朝文化的重要窗口，二里头夏都遗址博物馆(以下简称“夏博”)在春节期间接待了7.2万人次游客，其中，以77.59%的年轻游客比例，成为最受年轻人喜欢的博物馆之一。

　　为应对游客多样化、精细化的参观需求，夏博与腾讯QQ浏览器合作，联合推出“博物馆奇妙夜之河洛寻珍”文物寻宝活动，利用手机AI讲解和寻宝玩法为洛阳文博游提供场景补充。游客只需一部手机，就能轻松了解文物历史，享受数字化带来的便捷与乐趣。

　　6天6大主题，两种新春玩法

　　自2025年1月29日起持续至2月28日，“河洛寻珍”以线下寻宝为核心，结合线上互动，为游客提供了丰富多彩的参与方式。

游客进入二里头夏都遗址博物馆后即可看到主题展台

　　在QQ浏览器上搜索“河洛寻珍”或者在馆内扫码，均可进入主会场。活动精心设计了第一王朝、国之大事、赫赫夏都、建立中极、百工洋洋、厥土生民六大主题，全国网友在春节期间每天能解锁一个主题，当完成所有6个主题的寻宝任务，用户将解锁活动内蛇年限定动画效果并获得线上活动完成认证海报。

　　线下博物馆内设置了24件文物码。在寻宝的过程中，游客们不仅能亲眼目睹夏博内珍藏的文物瑰宝，还能借助QQ浏览器的AI讲解功能，深入了解每件文物背后的历史故事，享受视觉与知识的双重盛宴。

　　据悉，春节假期(1月29日至2月4日)期间，河洛寻珍活动参与量超过50万人次，其中40岁以下用户占比超72%，充分展现了数字化文博对年轻群体的吸引力和影响力。作为春节期间博物馆提供文化服务的一种新方式，在线+在场文博游备受大众欢迎和社会关注，已成为文博行业数字化发展的新趋势。

　　AI讲解，“解锁”博物馆的新方式

　　在蛇年新春之际，QQ浏览器推出的AI讲解产品于夏博正式上线，成为本次活动的另一大亮点。

　　结合腾讯混元大模型能力和SSV数字文化实验室开放平台，QQ浏览器团队为夏博搭建了一套文物知识库，通过RAG方式生成文物讲解，并支持AI问答。该产品分为儿童版、中小学版和成人版，满足不同受众的需求，让文物讲解更加贴近人心、易于理解。

　　在夏博，游客们可以亲眼目睹一件件承载着历史记忆与变迁的文物，如镶嵌绿松石兽面纹铜牌饰、乳钉纹铜爵等。不同于常规讲解器，游客仅需一台手机即可获取。

　　现场一位从杭州带孩子来洛阳过春节的游客深有感触地表示，以前总觉得夏商周的历史遥远又晦涩，但通过夏博与QQ浏览器共同打造的游戏化和数字化探索，仿佛打开了一部立体的“华夏家谱”。在这里，他们不仅可以了解到最早的青铜铸造技术，还能知晓古代人的饮食习惯和礼仪文化。这种沉浸式体验打破了时空界限，让普通人也能直观感受到河洛文化作为中华文明“主根主脉”的独特魅力。

　　随着《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》的出台，数字化文化消费新场景正大力发展。夏博与QQ浏览器推出的AI讲解正是其中的创新实践之一。

　　除了文物的线上展示，腾讯QQ浏览器凭借在地图导航、智慧导览、智能语音、图像处理等模块的技术积累，为博物馆提供了一整套文化资源数字化的解决方案。通过QQ浏览器文旅出行聚合页面，博物馆可以无缝连接在线与在场场景，丰富用户与文物的互动形式，推广展示展览信息和文创产品等。

　　QQ浏览器搜索出行业务负责人邱杨表示，AI讲解与展厅讲解有很大不同，从内容组织到互动方式甚至语气语调等细节，都需要重新设计。由于用户只需要有一台手机就能体验，无形中扩大了博物馆的接待能力。同时，凭借互联网产品的特性，博物馆可以展示以前没有开放的区域和很少展出的珍贵文物，为大家提供更详细、更深入的讲解，实现深度“云游”和“复游”。

　　“很多人其实是喜欢文物的，但往往看到的是晦涩难懂的知识，就丧失了兴趣。我们希望通过AI的方式，让更多人爱上博物馆，感受传统文化的魅力。”邱杨说。
[ 责任编辑：潘亮 ]
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