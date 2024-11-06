“一线视角”零距离感受！洛阳市人大代表集中视察重大项目

2月8日上午，洛阳市十六届人大三次会议召开前夕，市人大代表以饱满的履职热情，对全市重大产业、城市提质项目开展集中视察，“看进度、听规划、问实效”，为高质量发展建言献策。

2月8日上午，洛阳市十六届人大三次会议召开前夕，市人大代表以饱满的履职热情，对全市重大产业、城市提质项目开展集中视察，“看进度、听规划、问实效”，为高质量发展建言献策。

走进位于伊滨区的宁德时代洛阳基地，代表们对“灯塔工厂”“零碳工厂”设计与高度智能化产线频频点赞。“新能源、新材料等‘四新一装备’产业是我市着力发展的风口产业。”市人大代表、国药控股洛阳有限公司总经理刘松坦言，宁德时代洛阳基地项目让大家看到了洛阳加快重塑产业格局、构建具有特色优势的现代化产业体系的底气与实力。

硬核科技铸就“国之重器”。在洛龙区中航光电高端光电子器件产业园，代表们详细了解国产化替代进程与洛阳光电优势产业链发展成果。市人大代表、洛阳拜波赫光电科技有限公司后勤部部长任会芳表示，此类“卡脖子”技术的突破，是洛阳制造业高质量发展的缩影，建议加大政策倾斜力度，持续完善优势产业链图谱，鼓励引导本土优质存量企业做大做强。

在洛阳师范学院附属高级中学，代表们实地查看新建教学楼、实验室及体育场馆，对学校“智慧校园”建设和师资配置予以高度评价。在西安交通大学第二附属洛阳医院，项目正加快收尾施工和开诊前准备工作，投用后将有力促进百姓“近”享国家级高水平医疗服务。“教育、医疗关系千家万户，既是基本民生，也是发展工程。”市人大代表、洛阳市瀍河实验学校校长王向春说，聚焦群众急难愁，持续提升公共服务均衡化优质化水平，近年来洛阳在加快经济建设的同时，集中力量建成了一大批“老百姓家门口”的重大项目，真正把惠民生、暖民心、顺民意工作做到了群众心坎上。

此次视察项目还包括城市阳台等城市提质项目，代表们不约而同拿出手机拍照，留存洛阳新晋“网红打卡地”的特有调性。

代表们纷纷表示，此次视察重大项目，以“一线视角”感受洛阳“拼经济、惠民生”的强劲动能，将以此为契机认真梳理成果，以更精准的议案建议助力洛阳“十四五”收官，为“十五五”谋篇布局凝聚智慧力量。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 张怡熙 文/图)