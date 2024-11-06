洛阳明后两天气温回升 最高气温重回10℃+

刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，未来一周我市多短波槽活动，云系较多。 刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，未来一周我市多短波槽活动，云系较多。受冷空气影响，11日到12日风力较大。 具体天气预报 今天夜里：晴天间多云。 9日(周日)：晴天间多云，气温-5℃～7℃。 10日(周一)：晴天到多云，夜里多云到阴天，气温-4℃～11℃。 11日(周二)：阴天，西北风逐渐增大至4级左右，阵风6级～7级，气温-1℃～7℃。 12日(周三)：阴天转多云，西北风4级左右逐渐减小至2级～3级，气温1℃～8℃。 13日(周四)：多云转阴天，气温-2℃～11℃。 14日(周五)：阴天到多云，气温1℃～10℃。 15日(周六)：多云到晴天，气温0℃～13℃。⑥