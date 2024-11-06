洛阳明后两天气温回升 最高气温重回10℃+

刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，未来一周我市多短波槽活动，云系较多。
刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，未来一周我市多短波槽活动，云系较多。
刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，未来一周我市多短波槽活动，云系较多。受冷空气影响，11日到12日风力较大。
具体天气预报
今天夜里：晴天间多云。
9日(周日)：晴天间多云，气温-5℃～7℃。
10日(周一)：晴天到多云，夜里多云到阴天，气温-4℃～11℃。
11日(周二)：阴天，西北风逐渐增大至4级左右，阵风6级～7级，气温-1℃～7℃。
12日(周三)：阴天转多云，西北风4级左右逐渐减小至2级～3级，气温1℃～8℃。
13日(周四)：多云转阴天，气温-2℃～11℃。
14日(周五)：阴天到多云，气温1℃～10℃。
15日(周六)：多云到晴天，气温0℃～13℃。⑥
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