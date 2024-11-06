2月15日起，102路公交线路取消

今日，洛阳公交集团微博发布消息称，102路从谷水西发往洛阳站，该线路走向与多条线路重合，客流量较低，社会效益不佳，洛阳公交集团将于2025年2月15日起，取消102路。
今日，洛阳公交集团微博发布消息称，102路从谷水西发往洛阳站，该线路走向与多条线路重合，客流量较低，社会效益不佳，洛阳公交集团将于2025年2月15日起，取消102路。
今日，洛阳公交集团微博发布消息称，102路从谷水西发往洛阳站，该线路走向与多条线路重合，客流量较低，社会效益不佳，洛阳公交集团将于2025年2月15日起，取消102路。
线路取消后中州西路沿线乘客可选择乘坐101路在七里河公交站换乘11路、40路、50路、103路等线路前往洛阳站，凯旋西路沿线乘客可选择乘坐28路前往洛阳站或者选择乘坐17路、21路、34路、46路、59路等线路出行，黄河路沿线乘客可选择乘坐17路、32路出行。⑥
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