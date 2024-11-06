喜乐元宵！博物馆里制作灯笼迎佳节

元宵节就要到了。2月8日，洛阳周王城天子驾六博物馆举行了一场主题为《喜乐元宵·喜上眉梢》的元宵节社教活动。

元宵节就要到了。2月8日，洛阳周王城天子驾六博物馆举行了一场主题为《喜乐元宵·喜上眉梢》的元宵节社教活动。

元宵节是我国的传统节日之一，既有出门赏月、喜猜灯谜、共吃元宵等民俗活动，也有舞龙灯、踩高跷等社火表演。社教活动现场，十几名孩子在工作人员的带领下，一起了解元宵节的渊源。在互动环节，孩子们踊跃举手发言，和大家分享元宵节的传统民俗。在体验环节，工作人员带着孩子们一起制作寓意团圆美满的元宵灯笼，喜庆的色彩加上可爱的造型，让孩子们爱不释手。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李晶晶 文/图)