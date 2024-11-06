让传统戏剧焕发新光彩——访市政协委员刘联合

“洛阳历史文化厚重，广大文艺工作者在传承优秀传统文化、助力文旅融合方面应该勇担使命。”洛阳市政协委员，市戏剧家协会主席，洛阳曲剧院演艺有限公司党支部书记、董事长刘联合说。 “洛阳历史文化厚重，广大文艺工作者在传承优秀传统文化、助力文旅融合方面应该勇担使命。”洛阳市政协委员，市戏剧家协会主席，洛阳曲剧院演艺有限公司党支部书记、董事长刘联合说。 刘联合表示，洛阳历史悠久、文化厚重，文艺创作潜力空间巨大。推动文艺繁荣发展和文化复兴，对现代化洛阳建设具有重要意义。洛阳是戏剧沃土，应深入挖掘河洛文化的深厚内涵，创作更多接地气、有温度的作品，把洛阳故事讲得更生动、更精彩，让传统戏剧在新时代焕发出新光彩。推动文艺繁荣发展，提升城市文艺气质，戏剧是重要载体，大有可为。应将戏剧与文旅深度融合，打造沉浸式戏剧体验项目，举办戏剧节，开展戏曲进景区活动，让游客在欣赏美景的同时，也能沉浸于洛阳的文化魅力之中。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕/文 洛报融媒·洛阳网首席记者 李卫超 记者 张光辉/图）