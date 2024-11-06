促进绿色低碳转型 不断厚植发展优势——访市政协委员魏莹

“对于洛阳这样的老工业基地而言，促进生产、生活方式绿色低碳转型，对于传统产业转型升级、风口产业培育发展，以及改善生态环境、提升城市品质等具有多重意义。”洛阳市政协委员、中州时代新能源科技有限公司总经理助理魏莹说。 “对于洛阳这样的老工业基地而言，促进生产、生活方式绿色低碳转型，对于传统产业转型升级、风口产业培育发展，以及改善生态环境、提升城市品质等具有多重意义。”洛阳市政协委员、中州时代新能源科技有限公司总经理助理魏莹说。 魏莹建议，洛阳应在强化规划引领与政策协同、助力产业绿色转型与集群发展、创造和支持绿色低碳应用场景、完善市场激励机制等四方面协同发力，加强城市绿色低碳建设。尤其在应用场景方面，魏莹建议加快建设“光储充放”一体化示范站，布局低空经济等新业态；以更大力度推动快充、超充充电桩布局，以及传统加油站改造为综合能源补给站；对老旧小区、公共建筑等既有建筑进行绿色节能改造等，从而加快形成绿色生活方式和消费模式，助力产业结构绿色低碳转型。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫/文 洛报融媒·洛阳网首席记者 李卫超 记者 张光辉/图）