让中高职教育成为洛阳中医药强市建设的核心引擎——访市政协委员申立

“河洛地区中医药文化资源丰富。目前，我市中医类中高职院校教学水平还不够高，人才培养力度还需加强。”洛阳市政协委员、洛阳市留学人员归国联谊会副会长申立认为，应从三个方面提升洛阳中医类中高职教育质量。 “河洛地区中医药文化资源丰富。目前，我市中医类中高职院校教学水平还不够高，人才培养力度还需加强。”洛阳市政协委员、洛阳市留学人员归国联谊会副会长申立认为，应从三个方面提升洛阳中医类中高职教育质量。 深化产教融合。与高水平院校联合组建中医药产业学院，开设中药学、中医康复等专业，编写专业教材，夯实专业基础。 创新培养模式。与龙头企业共建“车间课堂”，依托白云山、陆浑湖康养资源，开发药膳调理等实训项目，培养懂药材、精技能、会服务的复合型人才。 构建协同机制。教育部门设立产教融合专项资金，行业协会制定中药材种植员职业标准，企业提供现代学徒制岗位，三方协作共建人才孵化基地，实现“专业建设-实践教学-产业服务”闭环，让中高职教育成为洛阳中医药强市建设的核心引擎。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 洛报融媒·洛阳网首席记者 李卫超 记者 张光辉/图）