聚焦学前教育 助力教育高质量发展——访市政协委员常明

“当前，我市学前教育正面临着前所未有的发展机遇与挑战。随着社会对优质学前教育需求的日益增长，我们既要不断提升教育质量，又要关注教育公平，确保每个孩子都能享受高质量的学前教育。”洛阳市政协委员，洛阳市实验幼儿园党支部书记、园长常明说。

“当前，我市学前教育正面临着前所未有的发展机遇与挑战。随着社会对优质学前教育需求的日益增长，我们既要不断提升教育质量，又要关注教育公平，确保每个孩子都能享受高质量的学前教育。”洛阳市政协委员，洛阳市实验幼儿园党支部书记、园长常明说。

常明建议，政府要加大对学前教育的财政投入，确保教育资源均衡分配，做好政策保障、科学布局、资源共享。要树牢以儿童为中心的教育理念，教育实践中要注重培养儿童的创造力，通过有效的育教路径赋能儿童批判性思维和社会性发展，为适应时代发展打好“首层”基础。要不断提高教师待遇，吸引更多优秀人才从事学前教育，健全学前教师培训体系，通过培养高素质专业化创新型教师队伍来满足时代的丰富需求。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕/文 洛报融媒·洛阳网首席记者 李卫超 记者 张光辉/图）