持续探索“书院制” 培养更多高素质人才——访市政协委员王红伟

“我市明确提出要深度研究书院制改革工作，形成‘专业学院+书院’双院协同发展的育人新格局。目前，河南科技大学已在丽正书院、河洛书院基础上初步形成书院制育人体系，在党建思政、双院协同、素质教育、文化育人等方面积累了一定经验，使学生综合素质得到显著提高。”洛阳市政协委员、河南科技大学教务处副处长王红伟说。

“我市明确提出要深度研究书院制改革工作，形成‘专业学院+书院’双院协同发展的育人新格局。目前，河南科技大学已在丽正书院、河洛书院基础上初步形成书院制育人体系，在党建思政、双院协同、素质教育、文化育人等方面积累了一定经验，使学生综合素质得到显著提高。”洛阳市政协委员、河南科技大学教务处副处长王红伟说。

王红伟建议，要锚定教育高质量发展目标，在思政引领、双院协同、鼓励队伍下沉、文化浸润上持续发力，着力提升书院制改革成效，用扎实的实际行动做好“强国建设，高校何为”时代答卷，为中国式现代化建设培养更多高素质人才。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕/文 洛报融媒·洛阳网首席记者 李卫超 记者 张光辉/图）