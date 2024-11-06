11日报名！瀍河区招聘公益性岗位人员25名

日前，瀍河回族区人民政府网站发布公告称，为促进就业困难人员就业，搭建供需双方对接平台，瀍河回族区2025年春季公益性岗位将招聘25人。

日前，瀍河回族区人民政府网站发布公告称，为促进就业困难人员就业，搭建供需双方对接平台，瀍河回族区2025年春季公益性岗位将招聘25人。

招聘条件

本次公益性岗位的安置对象为国家法定劳动年龄内、拥有洛阳市户籍(居住证)的就业困难人员。就业困难人员是指有劳动能力和就业意愿，因身体状况、技能水平、家庭因素、失去土地等原因难以实现就业的登记失业人员。主要包括：

1.城镇零就业家庭成员；

2.距法定退休年龄10年以内的登记失业人员；

3.登记失业半年以上的长期失业人员；

4.正在享受城镇最低生活保障待遇的家庭、当年经县级以上总工会认定的城镇特困职工家庭、残疾人家庭、农村建档立卡贫困户等家庭中毕业两年内未就业的高校毕业生(含技师学院高级工班、预备技师班和特殊教育院校职业教育类毕业生)、在校期间曾享受助学贷款的毕业两年内未就业的高校毕业生；

5.就业困难的被征地农民；

6.失业的残疾人、城镇复员转业军人、县级以上劳动模范、军烈属和需要抚养未成年人的单亲家庭成员。

符合以上条件的登记失业人员，在报名前，需持本人身份证、“就业创业证”(就业失业登记证)及相关证明材料前往本人常住地街道、乡镇人力资源社会保障基层服务平台提前进行“就业困难人员”资格认证，以免耽误本人参加招聘会时的资格审查。

报名时间和地点

1、报名时间：2025年2月11日上午9:00-12:00

2、报名地点：洛城中街(九都路与夹马营路交叉口东南角)

工作待遇和期限

用人单位与公益性岗位从业人员签订《公益性岗位劳动合同》，按照《中华人民共和国劳动合同法》相关规定建立劳动关系、缴纳社会保险、发放工资待遇。

公益性岗位劳动合同期限，除对距法定退休年龄不足5年的人员可延长至退休年龄外，其余人员合同期限最长不超过3年(具体合同期限由用人单位与拟聘用人员协商确定)。

洛阳市瀍河回族区2025年春季公益性岗位招聘计划表

>>>洛阳市瀍河回族区2025年春季公益性岗位招聘公告（全文）