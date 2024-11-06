洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

11日报名！瀍河区招聘公益性岗位人员25名
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 瀍河回族区人民政府网站 2025.02.08 12:16
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　日前，瀍河回族区人民政府网站发布公告称，为促进就业困难人员就业，搭建供需双方对接平台，瀍河回族区2025年春季公益性岗位将招聘25人。

　　招聘条件

　　本次公益性岗位的安置对象为国家法定劳动年龄内、拥有洛阳市户籍(居住证)的就业困难人员。就业困难人员是指有劳动能力和就业意愿，因身体状况、技能水平、家庭因素、失去土地等原因难以实现就业的登记失业人员。主要包括：

　　1.城镇零就业家庭成员；

　　2.距法定退休年龄10年以内的登记失业人员；

　　3.登记失业半年以上的长期失业人员；

　　4.正在享受城镇最低生活保障待遇的家庭、当年经县级以上总工会认定的城镇特困职工家庭、残疾人家庭、农村建档立卡贫困户等家庭中毕业两年内未就业的高校毕业生(含技师学院高级工班、预备技师班和特殊教育院校职业教育类毕业生)、在校期间曾享受助学贷款的毕业两年内未就业的高校毕业生；

　　5.就业困难的被征地农民；

　　6.失业的残疾人、城镇复员转业军人、县级以上劳动模范、军烈属和需要抚养未成年人的单亲家庭成员。

　　符合以上条件的登记失业人员，在报名前，需持本人身份证、“就业创业证”(就业失业登记证)及相关证明材料前往本人常住地街道、乡镇人力资源社会保障基层服务平台提前进行“就业困难人员”资格认证，以免耽误本人参加招聘会时的资格审查。

　　报名时间和地点

　　1、报名时间：2025年2月11日上午9:00-12:00

　　2、报名地点：洛城中街(九都路与夹马营路交叉口东南角)

　　工作待遇和期限

　　用人单位与公益性岗位从业人员签订《公益性岗位劳动合同》，按照《中华人民共和国劳动合同法》相关规定建立劳动关系、缴纳社会保险、发放工资待遇。

　　公益性岗位劳动合同期限，除对距法定退休年龄不足5年的人员可延长至退休年龄外，其余人员合同期限最长不超过3年(具体合同期限由用人单位与拟聘用人员协商确定)。

洛阳市瀍河回族区2025年春季公益性岗位招聘计划表

　　>>>洛阳市瀍河回族区2025年春季公益性岗位招聘公告（全文）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    春节将至，洛阳医生紧急提醒！
    春节将至，洛阳医生紧急提醒！
    春节将至，洛阳医生紧急提醒！
        春节渐进团圆情浓、健康相伴，洛阳多家医院医生为您送上8个“健康锦囊”。
  • ·益生菌对减肥、提升代谢有帮助吗？
  • ·29岁小伙减重224斤 喜获爱情来洛报喜
  • ·健康快讯：河科大二附院获评“2024年度卓越科普奖”
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 市委召开专题会议 研究牡丹文化节...
  • 深入一线看变化！政协委员点赞洛...
  • 洛阳今年谋划推进省市重点项目387...
  • 《龙门金刚》在联合国教科文组织...
  • 未来几天洛阳天气晴好，气温较低
  • 快讯！洛阳市政协十四届三次会议开幕
  • 聚焦前沿新材料！洛阳启动省级未...
  • 刚刚！洛阳市政协委员视察重大项目
  • 快讯！洛阳市人大代表视察重大项目
  • 即日起，洛阳多场招聘会等你参与
    		•
    百姓呼声
    计划1月26日颁发烟花爆竹零售经营许可证
    航空实验学校老师指定书店购买寒假作业？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    欢欢喜喜过大年

    吉祥喜乐隋唐城

    参观千唐志斋

    贺新春牡丹花展
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605