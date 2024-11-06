市政协委员赵勇：优化资源配置 保障企业发展需求

近年来，洛阳营商环境建设怎么样？洛阳市政协委员、洛阳青年企业家协会监事长、洛阳唯美L&D陶瓷总经理赵勇道出了自己的感受。

近年来，洛阳营商环境建设怎么样？洛阳市政协委员、洛阳青年企业家协会监事长、洛阳唯美L&D陶瓷总经理赵勇道出了自己的感受。

赵勇认为，近年来，我市始终对优化营商环境工作常抓不懈，常态化、制度化开展“万人助万企”活动，解决了一批困扰企业发展的实际问题和瓶颈制约，全市营商环境持续向好。

赵勇表示，优化营商环境，没有完成时，只有进行时。随着我市确定八大领域及“民营经济32条”政策的进一步落地见效，洛阳的民营经济明天一定会更好。

赵勇建议，我市出台相关配套措施，完善民营企业参与重大项目建设长效机制、解决账款拖欠问题长效机制；进一步优化资源配置，保障企业融资、用地、用工等需求；进一步激发青年企业家干事创业热情，在现代化洛阳建设中贡献更大力量。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕/文 洛报融媒·洛阳网首席记者 李卫超 记者 张光辉/图）