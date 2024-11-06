市政协委员安占立：构建特色养老服务体系 积极应对人口老龄化

目前洛阳市60岁以上老年人总数已超过140万，占总人口的20%左右。如何积极应对人口老龄化？洛阳市政协委员，市民政局党组书记、局长安占立给出答案。

目前洛阳市60岁以上老年人总数已超过140万，占总人口的20%左右。如何积极应对人口老龄化？洛阳市政协委员，市民政局党组书记、局长安占立给出答案。

安占立说，积极应对人口老龄化，洛阳市进行了一系列的探索和创新。紧盯“五级四类”养老服务体系建设，目前已建成城乡养老服务设施2000余个。在全省率先制定了基本养老服务清单，共4大类24个服务项目，服务内容既包括针对特殊群体的兜底保障服务，也包括面向所有老年人的基础性、普惠性服务。

“此外，在开展居家养老服务和促进医养紧密结合方面也颇有成效。”安占立说，例如依托社区养老服务设施、养老机构和智慧养老平台，为居家老人提供助餐、助洁、助医等服务。引导支持养老机构内设医护站，医疗机构建设养老床位，目前已设立医疗型养老床位7000余张。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹/文 洛报融媒·洛阳网首席记者 李卫超 记者 张光辉/图）