市政协委员吴凤宇：深化产教融合 助力区域经济高质量发展

如何通过深化产教融合，助力区域经济高质量发展？洛阳市政协委员、洛阳祟文文化传播有限公司总经理吴凤宇有独到见解。 如何通过深化产教融合，助力区域经济高质量发展？洛阳市政协委员、洛阳祟文文化传播有限公司总经理吴凤宇有独到见解。 吴凤宇建议，实施职业院校质量提升工程，结合我市先进装备制造业、文旅产业和新一代信息技术，精准对接产业需求，提供多层次人才支撑；以需求为导向进行协同合作，以产业的实际需求为出发点，推动教育机构在人才培养、技术研发等方面与企业协同合作，确保教育输出与产业输入的精准匹配；构建产业与教育双向赋能的生态系统，即产业为教育提供实践平台、真实案例、资金支持和就业渠道，教育为产业提供人才、技术研发、创新思维和知识传播；着眼于产业和教育的长期战略发展，在人才培养规划、技术创新路线、产业升级战略等方面深化产教融合，助力区域经济高质量发展。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕/文 洛报融媒·洛阳网首席记者 李卫超 记者 张光辉/图）