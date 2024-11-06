市政协委员买允健：聚焦重点群体创造优质岗位 持续促进高质量充分就业

近年来，洛阳大力实施就业优先战略，全力促进高质量充分就业。洛阳市政协委员，市人力资源和社会保障局党组书记、局长买允健介绍了有关工作成效。

近年来，洛阳大力实施就业优先战略，全力促进高质量充分就业。洛阳市政协委员，市人力资源和社会保障局党组书记、局长买允健介绍了有关工作成效。 近年来，洛阳大力实施就业优先战略，全力促进高质量充分就业。洛阳市政协委员，市人力资源和社会保障局党组书记、局长买允健介绍了有关工作成效。 去年以来，洛阳建成投用洛阳人力资源服务产业园(核心园区)，设置就业驿站、零工驿站等“家门口”就业服务站，扎实举办“招聘夜市”“直播带岗”等就业服务活动，全年实现新增城镇就业10.1万人，新增农村劳动力转移就业4.42万人。 下一步，洛阳市人社部门将持续把促进高质量充分就业当作头等大事来抓，在扩增就业机会方面，全面加强对民营经济、中小微企业等各类经营主体支持，努力创造更多高质量就业岗位；在支持重点群体就业方面，把高校毕业生等青年群体就业作为重中之重，同时加强对大龄、较长时间失业等就业困难群体的帮扶；在健全就业服务体系方面，完善就业公共服务制度，打破户籍、区域、身份限制，健全“零工市场”体系，支持城乡劳动者在就业地、求职地享受就业服务。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹/文 洛报融媒·洛阳网首席记者 李卫超 记者 张光辉/图）