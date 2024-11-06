市政协委员祝京媛：融入传统项目 提升城市体育整体水平

八段锦作为一项传统体育项目，越来越受群众喜爱。如何将其更好地融入洛阳城市体育发展，助力城市体育整体水平提升？洛阳市政协委员、市健身气功协会会长祝京媛提出建议。 八段锦作为一项传统体育项目，越来越受群众喜爱。如何将其更好地融入洛阳城市体育发展，助力城市体育整体水平提升？洛阳市政协委员、市健身气功协会会长祝京媛提出建议。 祝京媛介绍，目前，我市健身气功项目社会体育指导员超过2800人，晨晚练站点近500个，累计进行义务公益教学5000余场次，带动近40万人参与日常锻炼。作为传统体育项目，八段锦因入门容易、强身养身功效明显，在我市有深厚群众基础。 祝京媛认为，推动八段锦更好地融入洛阳城市体育发展须做好两方面工作，一是加强体医融合，让传统体育项目在健康养生、防治未病上发挥更大作用；二是加强体教融合，让传统体育项目丰富中小学体育教育内容，促进师生强身健体、修身养性，让传统体育文化在加快建设体育强市、建设健康洛阳的新篇章中贡献力量。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕/文 洛报融媒·洛阳网首席记者 李卫超 记者 张光辉/图）