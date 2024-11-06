市政协委员付晓毅：实施四大行动 激发企业内生动力

统筹协调更加有力，企业信心更足；沟通渠道更加畅通，企业包袱更轻；发展环境更加优化，企业腰杆更硬……

统筹协调更加有力，企业信心更足；沟通渠道更加畅通，企业包袱更轻；发展环境更加优化，企业腰杆更硬……

谈及近年洛阳市民营企业的发展变化，洛阳市政协委员、洛阳市民营经济发展局局长付晓毅表示，当前，洛阳民营企业发展呈现出稳中有进、持续向好的势头。

民营经济发展需要全社会共同关心和支持。对此，付晓毅表示，今年，将着力聚焦“民营经济持续健康高质量发展”这一目标，大力实施“企业服务、主体培育、管理提升、示范引领”四大行动，突出抓好“四个强化”。强化环境营造，推动助企服务向专业化、体系化、精准化转变；强化政策支持，出台一批促进民营经济发展壮大的相关措施；强化制度保障，落实政企沟通联络机制，聚焦企业问题解决；强化示范带动，打造一批品牌形象佳、核心竞争力强的民营企业。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊/文 洛报融媒·洛阳网首席记者 李卫超 记者 张光辉/图）