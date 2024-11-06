市政协委员梁菲菲：推动文旅深度融合 让古都绽放新风采

“文化是旅游的灵魂，旅游是文化的载体。”洛阳市政协委员、洛阳市艺西苑美术馆馆长梁菲菲对文旅融合有深刻见解。

“文化是旅游的灵魂，旅游是文化的载体。”洛阳市政协委员、洛阳市艺西苑美术馆馆长梁菲菲对文旅融合有深刻见解。

她表示，近年，洛阳深入研究把握“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”新文旅产业特点，精心打造“1+3”高品质古都文化体验区，以颠覆性的创新思维，推动传统文化时尚表达、厚重文化现代转化，让古都洛阳在新时代绽放新风采。

对未来洛阳文旅融合发展，梁菲菲建议，要进一步加强文化资源的深度开发和利用，通过更多元化、更具创意的表现形式，将这些文化资源转化为文旅亮点特色；进一步推动文化与旅游深度融合，通过不断推陈出新，让洛阳文旅从“网红”走向“长红”；进一步推动跨界合作与创新，用更具创新性、前瞻性的艺术项目和文化旅游产品，努力打造更具特色和影响力的文旅名片，让洛阳持续绽放时代光彩。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊/文 洛报融媒·洛阳网首席记者 李卫超 记者 张光辉/图）