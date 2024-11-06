市政协委员焦江波：让邻里中心成为洛阳社会治理名片

近年，洛阳市以邻里中心建设为抓手，有效促进了社区综合服务提升。对于邻里中心未来发展，市政协委员、河南尊泽律师事务所律师焦江波谈了自己的新期盼。

近年，洛阳市以邻里中心建设为抓手，有效促进了社区综合服务提升。对于邻里中心未来发展，市政协委员、河南尊泽律师事务所律师焦江波谈了自己的新期盼。

依托邻里中心打造15分钟社区综合服务圈，正在成为洛阳社会治理的一张特色名片。如今，邻里中心已经成为社区居民生活中不可或缺的一部分，一个个休闲阅读区、舞蹈室、书画间，切实做到了离家近、活动多、服务好，完美践行了便民利民、造福百姓的初心。

未来，焦江波期待全市邻里中心的功能进一步深化提升，更好地满足居民多层次、多样化需求。比如，在现有基础上，根据各社区特色增加更多个性化服务。比如，进一步完善红白理事会、和事佬调解队等，促进基层自治能力的提升。还比如，进一步建好志愿组织，让互助平台、“时间银行”多点开花，形成“人人参与、人人享有”社区文明新风尚。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹/文 洛报融媒·洛阳网首席记者 李卫超 记者 张光辉/图）