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市政协委员焦江波：让邻里中心成为洛阳社会治理名片
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.08 09:53
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　　近年，洛阳市以邻里中心建设为抓手，有效促进了社区综合服务提升。对于邻里中心未来发展，市政协委员、河南尊泽律师事务所律师焦江波谈了自己的新期盼。

　　依托邻里中心打造15分钟社区综合服务圈，正在成为洛阳社会治理的一张特色名片。如今，邻里中心已经成为社区居民生活中不可或缺的一部分，一个个休闲阅读区、舞蹈室、书画间，切实做到了离家近、活动多、服务好，完美践行了便民利民、造福百姓的初心。

　　未来，焦江波期待全市邻里中心的功能进一步深化提升，更好地满足居民多层次、多样化需求。比如，在现有基础上，根据各社区特色增加更多个性化服务。比如，进一步完善红白理事会、和事佬调解队等，促进基层自治能力的提升。还比如，进一步建好志愿组织，让互助平台、“时间银行”多点开花，形成“人人参与、人人享有”社区文明新风尚。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹/文 洛报融媒·洛阳网首席记者 李卫超 记者 张光辉/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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