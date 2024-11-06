市政协委员邓骁：发展特色产业 做强县域经济

近年来，洛阳大力支持通过产业发展做大做强县域经济，乡村特色优势产业发展取得了显著成效。对此，洛阳市政协委员、河南春天农牧科技有限公司总经理邓骁深有体会。
近年来，洛阳大力支持通过产业发展做大做强县域经济，乡村特色优势产业发展取得了显著成效。对此，洛阳市政协委员、河南春天农牧科技有限公司总经理邓骁深有体会。
近年来，洛阳大力支持通过产业发展做大做强县域经济，乡村特色优势产业发展取得了显著成效。对此，洛阳市政协委员、河南春天农牧科技有限公司总经理邓骁深有体会。
“洛阳市长期把特色产业发展作为乡村振兴的重中之重，通过强化政策支持和要素保障，积极探索多元化、特色化的产业发展模式。”邓骁说，经过多年发展，洛阳形成了以“伊川小米”“汝阳红薯”为主的杂粮产业，“汝阳香菇”“栾川高山香菇”为主的食用菌产业等。
乡村振兴，产业先行。邓骁认为，大力发展乡村特色产业，不仅能够创造就业、提高百姓收入，还能够有效助力县域经济发展和城乡融合发展，“此外，特色产业在输出产品的同时也进一步扩大了洛阳的城市知名度，有利于吸引更多的投资和资源流入，进一步促进相关产业链的发展壮大。”（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹/文 洛报融媒·洛阳网首席记者 李卫超 记者 张光辉/图）
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