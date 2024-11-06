市政协委员姬向懿：持续提升河洛文化影响力 擦亮“客家祖根地”名片

去年，世界客属第33届恳亲大会在洛阳举办，引发热烈反响。就如何持续提升河洛文化影响力，擦亮洛阳“客家祖根地”名片，洛阳市政协委员、伊川县政协副主席姬向懿回答了记者提问。

去年，世界客属第33届恳亲大会在洛阳举办，引发热烈反响。就如何持续提升河洛文化影响力，擦亮洛阳“客家祖根地”名片，洛阳市政协委员、伊川县政协副主席姬向懿回答了记者提问。

姬向懿表示，世界客属第33届恳亲大会去年在我市成功举办，既提升了我市的国际知名度，促进了我市国际文化交流与经济合作，推动了我市城市建设提质和文旅产业升级。要持续放大世客会带来的流量效应、集聚效应、乘数效应。

姬向懿建议，筹建中国河洛文化研究会客家文化分会，促进客家文化与河洛文化交流融合；办好全球客家寻根问祖大典，打造全球客属拜祖圣地，增强客家人对洛阳的归属感、认同感，持续提升客家祖根地品牌知名度；积极践行致全球客家乡亲的倡议书，加强与客家集聚地重点城市的联动交流，建设客家文化海外传播媒体朋友圈，讲好河洛文化故事。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕/文 首席记者 李卫超 记者 张光辉/图）