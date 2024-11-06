市政协委员魏斌：加快推进新型工业化 奋力建设全国先进制造业基地

近年，洛阳抢抓产业风口，着力打造全国重要先进制造业基地。下步，洛阳将采取哪些工作举措？洛阳市政协委员、市工信局局长魏斌畅谈工作打算。

近年，洛阳抢抓产业风口，着力打造全国重要先进制造业基地。下步，洛阳将采取哪些工作举措？洛阳市政协委员、市工信局局长魏斌畅谈工作打算。

魏斌表示，当前，我市产业发展呈现出产业向“优”、企业向“上”、动能向“新”的良好发展态势。洛阳将聚焦“四高四争先”，加快推进新型工业化，奋力建设全国先进制造业基地，为现代化洛阳建设构筑强大物质技术基础。

具体来说，要以链群建设为抓手，聚焦“四新一装备”，加快传统产业新型化、新兴产业集群化、未来产业规模化。以转型升级为抓手，持续开展工业领域设备更新，加快数字化转型步伐，对有色、石化等重点行业实施全链条改造，增强产业动能。以企业培育为抓手，做强一批省级头雁企业和“链主”企业，引导中小企业深耕细分领域，加快小微企业“升规纳统”，激发产业活力。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊/文 洛报融媒·洛阳网首席记者 李卫超 记者 张光辉/图）