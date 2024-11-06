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市政协委员戚春艳：锚定目标齐心协力 推动“大教育”落地生根
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.08 09:38
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　　当下，“大教育”理念备受瞩目，如何立足洛阳实际、推动“大教育”发展，更好助力孩子成长、社会进步？

　　洛阳市政协委员、老城区教体局教师发展中心教研员戚春艳表示，近年，市委市政府锚定教育高质量发展目标，聚焦扩优提质，强化内涵提升，以现代教育发展体系和现代学校治理体系两大体系建设为引领，重塑转型发展动能优势，加快建设形成与副中心城市相匹配的教育体系。

　　作为一名在教育系统工作的政协委员，戚春艳表示，推动“大教育”发展需要全社会齐心协力。一方面要继续深化教育教学改革，以“现代教育发展体系”为指引，培养学生面向未来的竞争力。另一方面，要持续帮助家长自觉提升科学教育意识，进一步丰富家长学校的课程内容，让家长全方位了解孩子的成长规律，实现精准施教。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊/文 洛报融媒·洛阳网首席记者 李卫超 记者 张光辉/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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