市政协委员尚旭辉：持续健全法律顾问制度 为法治政府建设提供强力支持

前不久，洛阳市出台了提升法治政府建设工作水平的若干举措，洛阳市政协委员、河南诚然律师事务所主任尚旭辉对此表示肯定并提出建议。

前不久，洛阳市出台了提升法治政府建设工作水平的若干举措，洛阳市政协委员、河南诚然律师事务所主任尚旭辉对此表示肯定并提出建议。 前不久，洛阳市出台了提升法治政府建设工作水平的若干举措，洛阳市政协委员、河南诚然律师事务所主任尚旭辉对此表示肯定并提出建议。 尚旭辉认为，法治政府建设关乎洛阳发展大局，提升法治政府建设工作水平工作举措旨在解决法治政府建设工作困难，补足短板、弱项。 尚旭辉建议，我市还应持续健全法律顾问制度，推动市、县(区)、乡(镇)三级政府法律顾问全覆盖；建立政府法律顾问定期培训机制，发挥律师专业特长，从源头上防范法律风险，减少诉讼纠纷；完善政府采购法律服务制度，保障服务质量，为我市法治政府建设工作提供强有力的法律支持。 尚旭辉表示，将持续关注我市法治政府建设工作，发挥自身职业优势，为促进基层法治政府建设均衡发展，建设更高水平法治洛阳贡献力量。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕/文 首席记者 李卫超 记者 张光辉/图）