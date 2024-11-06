洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

快讯！洛阳市政协十四届三次会议开幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.08 09:07
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　众力并则万钧举，群智用则庶绩康。2月8日上午，中国人民政治协商会议第十四届洛阳市委员会第三次会议在洛阳市会议中心隆重开幕。承载着全市人民的重托与厚望，来自各党派团体和各族各界政协委员齐聚一堂，认真履职尽责，积极建言献策，为奋力开创现代化洛阳建设新局面贡献智慧和力量。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 赵晨熹 李三旺 文/图）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    春节将至，洛阳医生紧急提醒！
    春节将至，洛阳医生紧急提醒！
    春节将至，洛阳医生紧急提醒！
        春节渐进团圆情浓、健康相伴，洛阳多家医院医生为您送上8个“健康锦囊”。
  • ·益生菌对减肥、提升代谢有帮助吗？
  • ·29岁小伙减重224斤 喜获爱情来洛报喜
  • ·健康快讯：河科大二附院获评“2024年度卓越科普奖”
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 市委召开专题会议 研究牡丹文化节...
  • 深入一线看变化！政协委员点赞洛...
  • 洛阳今年谋划推进省市重点项目387...
  • 《龙门金刚》在联合国教科文组织...
  • 未来几天洛阳天气晴好，气温较低
  • 快讯！洛阳市政协十四届三次会议开幕
  • 聚焦前沿新材料！洛阳启动省级未...
  • 刚刚！洛阳市政协委员视察重大项目
  • 快讯！洛阳市人大代表视察重大项目
  • 即日起，洛阳多场招聘会等你参与
    		•
    百姓呼声
    计划1月26日颁发烟花爆竹零售经营许可证
    航空实验学校老师指定书店购买寒假作业？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    欢欢喜喜过大年

    吉祥喜乐隋唐城

    参观千唐志斋

    贺新春牡丹花展
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605