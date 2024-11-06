快讯！洛阳市政协十四届三次会议开幕

众力并则万钧举，群智用则庶绩康。2月8日上午，中国人民政治协商会议第十四届洛阳市委员会第三次会议在洛阳市会议中心隆重开幕。承载着全市人民的重托与厚望，来自各党派团体和各族各界政协委员齐聚一堂，认真履职尽责，积极建言献策，为奋力开创现代化洛阳建设新局面贡献智慧和力量。
众力并则万钧举，群智用则庶绩康。2月8日上午，中国人民政治协商会议第十四届洛阳市委员会第三次会议在洛阳市会议中心隆重开幕。承载着全市人民的重托与厚望，来自各党派团体和各族各界政协委员齐聚一堂，认真履职尽责，积极建言献策，为奋力开创现代化洛阳建设新局面贡献智慧和力量。
众力并则万钧举，群智用则庶绩康。2月8日上午，中国人民政治协商会议第十四届洛阳市委员会第三次会议在洛阳市会议中心隆重开幕。承载着全市人民的重托与厚望，来自各党派团体和各族各界政协委员齐聚一堂，认真履职尽责，积极建言献策，为奋力开创现代化洛阳建设新局面贡献智慧和力量。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 赵晨熹 李三旺 文/图）
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