洛阳市2025年春风行动暨省际劳务协作招聘活动启动

7日，洛阳市2025年春风行动暨省际劳务协作招聘活动在嵩县启动。 7日，洛阳市2025年春风行动暨省际劳务协作招聘活动在嵩县启动。 春节假期后，正是劳动者换岗流动高峰期和企业开工复产关键期，我市以“春风送岗促就业 精准服务暖民心”为主题，聚焦返乡农民工、大龄劳动者、就业困难人员、脱贫劳动力等四大群体，在全市范围内举办春风行动系列招聘会，进一步激发社会就业创业活力。 春风行动预计持续至3月中旬，其间各县区预计密集举办超100场招聘会，累计提供工作岗位20余万个。在省际劳务协作方面，今年杭州市、厦门市、绍兴市、哈密市、宿迁市、昆山市等携130家优质企业参与我市春风行动专场招聘活动，提供1.67万个就业岗位，月薪在6000元至12000元，来洛招聘企业数和提供岗位数均创历史新高。 线下招聘会 ●时间：2月8日 名称：汝阳县重点企业保障用工暨省际劳务协作招聘活动 地点：汝阳县刘伶广场 ●时间：2月9日 名称：宜阳县重点企业保障用工暨省际劳务协作招聘活动 地点：宜阳县人力资源市场 ●时间：2月8日、2月11日、2月13日、2月18日、2月20日、2月25日、2月27日、3月4日、3月6日、3月11日、3月13日 名称：2025年洛阳市人力资源市场“春风行动”系列招聘活动 地点：市人力资源市场(市民之家二楼) 网络招聘会 市人力资源市场将通过“洛阳就业网”同步举办网络招聘会，助力市民足不出户找工作。 名称：洛阳市人力资源市场“春风行动”网络招聘活动(一) 时间：2月1日至2月15日 名称：洛阳市人力资源市场“春风行动”网络招聘活动(二) 时间：2月16日至2月28日 名称：洛阳市人力资源市场“春风行动”网络招聘活动(三) 时间：3月1日至3月15日 （洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李帆 郭一达）