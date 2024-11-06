技能大师胡要强：“大工匠”领头推进“大工程”

正月初九，中色科技重工装备公司迎来节后复工复产第一天。

胡要强(左)和同事查看设备装配进度

正月初九，中色科技重工装备公司迎来节后复工复产第一天。

随着暂时休息的设备再次开始运转，在企业装配部副部长胡要强和同事们的努力下，车间内4座均超过200吨重的巨型机架通过吊装巍然矗立，其中2座12米高、2座11米高，机架上的防腐油脂闪着流光，显得格外亮眼。

“多壮观！这可是我们眼下正加速推进的‘大工程’。”胡要强骄傲地介绍。

“大工程”有“绣花功夫”。

这4座机架，是中色科技“1+1”3300毫米铝材热连轧机组的重要组成部分。在加载一系列先进设备后，该机组生产的铝板带材，加工精度可控制在0.05毫米之内，下游对应的是制罐料、汽车空调复合箔、高档PS版基板、电池箔等高端铝产品。

具备3300毫米宽铝板带材加工能力，也就意味着，即将出口土耳其的该机组在加工能力上追平了国内行业纪录，也是中色科技出口产品中加工能力最强的一款，实现了企业外贸业务重大突破，有望成为中色科技今年营收增长新的重要发力点。

热连轧机组极具创新含量，装配者也不简单。

作为这项“大工程”的主要负责人，“90后”员工胡要强是企业里出了名的年轻“大工匠”，他已陆续获得“全国技术能手”“有色金属行业技能大奖”“中央企业技术能手”“河南省技术标兵”“中铝集团技能大师”等荣誉。2019年，由他牵头组建的“技术能手创新工作室”，还被中铝集团命名为“胡要强技能大师工作室”。

仅近3年，胡要强就和同事们陆续装配了多款国内首台套大型设备，包括中孚2300毫米六辊冷轧机、东轻2300毫米GY气垫式退火炉机组、柳州银海2800毫米拉伸机组、西南铝2800毫米六辊冷轧机等，练就了一项又一项“绝技”。

在去年年底接到“1+1”3300毫米铝材热连轧机组装配任务后，胡要强和同事们开始了新的攻关。

“目前设备装配整体进度在三成左右，我们正在加班加点，争取2月底如期交付，为企业‘开门红’增光添彩！”胡要强表示。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 实习生 陆沛林 通讯员 张翼航 王宁 文/图）