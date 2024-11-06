按照市委要求，7日，市委办公室领导班子召开2024年度民主生活会。市委常委、秘书长王军主持会议并作总结讲话。

按照市委要求，7日，市委办公室领导班子召开2024年度民主生活会。市委常委、秘书长王军主持会议并作总结讲话。

市委办公室领导班子高度重视这次民主生活会，会前认真组织学习研讨，广泛征求意见建议，深入开展谈心谈话，结合有关典型案例进行了深入剖析。会上，市委办公室领导班子作了对照检查，随后班子成员依次作对照检查，并开展了相互批评。

王军强调，要持续在增强党性修养上下功夫，班子成员要带头学习党的创新理论和党纪党规，把讲政治贯穿于工作全过程各方面，为市委赢得主动先机、作出科学判断提供有力保障。要持续在巩固深化党纪学习教育成果上下功夫，把党纪学习教育与党的创新理论融会贯通，把学习成果转化为推进高质量发展的实际成效。要持续在学纪知纪明纪守纪上下功夫，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，履行好“一岗双责”职责，持续巩固风清气正的政治生态。要持续在敢担当善作为促发展上下功夫，持续创新思维理念，强化主动担责担难、深度研究工作、狠抓闭环落实等优良作风，提升把准大局大势、抢抓政策机遇、用好市场机制等专业能力，推动市委各项部署要求落实落细。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖）