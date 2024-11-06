洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

社论：共谋发展良策 同谱洛阳新篇——热烈祝贺市政协十四届三次会议开幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.08 07:55
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　集众智定良策，合众力兴伟业。今天，市政协十四届三次会议隆重开幕。肩负着洛阳发展使命，承载着社会各界期盼，来自全市各行各业、各个界别的政协委员齐聚一堂，共谋发展良策，同谱洛阳新篇。我们向大会的召开表示热烈祝贺！

　　团结凝聚力量，奋斗铸就不凡。2024年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，中共洛阳市委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党中央、省委决策部署，聚焦建强副中心、形成增长极，扭住“三项重点工作”，用好“三个重要抓手”，团结带领全市人民乘风破浪、奋勇向前，经济运行稳步向好，创新发展成效凸显，项目建设亮点纷呈，乡村振兴开创新局，民生福祉不断增进，风险化解有序有效。一系列成绩的取得，是以习近平同志为核心的党中央坚强领导的结果，是市委带领全市人民团结奋斗的结果，也凝聚着全市各级政协组织和广大政协委员的辛勤付出。

　　一年来，市政协在市委的坚强领导下，充分发挥专门协商机构作用，不断优化“三大协商平台”，不断擦亮“五大履职品牌”，围绕建设现代化洛阳同心奋进，围绕中心大局建言资政，特别是聚焦产业发展助力重塑产业格局，聚焦城市提质助力高质量“城”长，聚焦乡村振兴助力农业特色产业发展，在河洛大地画出团结奋斗的“最大同心圆”，为洛阳以高质量发展推动现代化建设作出了新的贡献。

　　众力并则万钧举，人心齐则泰山移。今年是“十四五”规划收官之年，也是推动经济持续回升向好的关键一年，洛阳经济面临的挑战前所未有，机遇也前所未有。做好政协工作，更好强信心、聚民心、暖人心、筑同心责任重大。各级政协组织要团结引导广大政协委员，在服务大局中发挥优势，在助推发展中挺膺担当，在抓住机遇中资政建言，在守正创新中提升质效。比如，怎样抓住重大趋势性变化蕴含的重大机遇，在新质生产力发展窗口期重塑洛阳产业格局？怎样精准把握宏观政策机遇，更好把政策红利变成发展实效？怎样打好科技牌、文化牌、生态牌，不断厚植特色优势……市委中心工作的重心在哪里，政协委员履职就要跟进到哪里，高标准开展协商调研活动、高效率转化提案办理、高质量反映社情民意，为现代化洛阳建设广泛凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。

　　团结就是力量，奋斗创造奇迹。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在市委的坚强领导下，凝聚共识、团结一心、接续奋斗，把现代化洛阳建设的美好图景一步步变为生动现实。期待各位政协委员胸怀“国之大者”、心系“省之大计”、聚焦“市之大事”、力行“民之所盼”，建真言、谋良策、出实招，以高质量建言服务高质量发展，为奋力谱写中国式现代化洛阳篇章作出新的更大贡献！

　　预祝大会圆满成功！
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    春节将至，洛阳医生紧急提醒！
    春节将至，洛阳医生紧急提醒！
    春节将至，洛阳医生紧急提醒！
        春节渐进团圆情浓、健康相伴，洛阳多家医院医生为您送上8个“健康锦囊”。
  • ·益生菌对减肥、提升代谢有帮助吗？
  • ·29岁小伙减重224斤 喜获爱情来洛报喜
  • ·健康快讯：河科大二附院获评“2024年度卓越科普奖”
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 市委召开专题会议 研究牡丹文化节...
  • 深入一线看变化！政协委员点赞洛...
  • 洛阳今年谋划推进省市重点项目387...
  • 《龙门金刚》在联合国教科文组织...
  • 未来几天洛阳天气晴好，气温较低
  • 快讯！洛阳市政协十四届三次会议开幕
  • 聚焦前沿新材料！洛阳启动省级未...
  • 刚刚！洛阳市政协委员视察重大项目
  • 快讯！洛阳市人大代表视察重大项目
  • 即日起，洛阳多场招聘会等你参与
    		•
    百姓呼声
    计划1月26日颁发烟花爆竹零售经营许可证
    航空实验学校老师指定书店购买寒假作业？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    欢欢喜喜过大年

    吉祥喜乐隋唐城

    参观千唐志斋

    贺新春牡丹花展
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605