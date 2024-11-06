社论：共谋发展良策 同谱洛阳新篇——热烈祝贺市政协十四届三次会议开幕

集众智定良策，合众力兴伟业。今天，市政协十四届三次会议隆重开幕。肩负着洛阳发展使命，承载着社会各界期盼，来自全市各行各业、各个界别的政协委员齐聚一堂，共谋发展良策，同谱洛阳新篇。我们向大会的召开表示热烈祝贺！

集众智定良策，合众力兴伟业。今天，市政协十四届三次会议隆重开幕。肩负着洛阳发展使命，承载着社会各界期盼，来自全市各行各业、各个界别的政协委员齐聚一堂，共谋发展良策，同谱洛阳新篇。我们向大会的召开表示热烈祝贺！

团结凝聚力量，奋斗铸就不凡。2024年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，中共洛阳市委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党中央、省委决策部署，聚焦建强副中心、形成增长极，扭住“三项重点工作”，用好“三个重要抓手”，团结带领全市人民乘风破浪、奋勇向前，经济运行稳步向好，创新发展成效凸显，项目建设亮点纷呈，乡村振兴开创新局，民生福祉不断增进，风险化解有序有效。一系列成绩的取得，是以习近平同志为核心的党中央坚强领导的结果，是市委带领全市人民团结奋斗的结果，也凝聚着全市各级政协组织和广大政协委员的辛勤付出。

一年来，市政协在市委的坚强领导下，充分发挥专门协商机构作用，不断优化“三大协商平台”，不断擦亮“五大履职品牌”，围绕建设现代化洛阳同心奋进，围绕中心大局建言资政，特别是聚焦产业发展助力重塑产业格局，聚焦城市提质助力高质量“城”长，聚焦乡村振兴助力农业特色产业发展，在河洛大地画出团结奋斗的“最大同心圆”，为洛阳以高质量发展推动现代化建设作出了新的贡献。

众力并则万钧举，人心齐则泰山移。今年是“十四五”规划收官之年，也是推动经济持续回升向好的关键一年，洛阳经济面临的挑战前所未有，机遇也前所未有。做好政协工作，更好强信心、聚民心、暖人心、筑同心责任重大。各级政协组织要团结引导广大政协委员，在服务大局中发挥优势，在助推发展中挺膺担当，在抓住机遇中资政建言，在守正创新中提升质效。比如，怎样抓住重大趋势性变化蕴含的重大机遇，在新质生产力发展窗口期重塑洛阳产业格局？怎样精准把握宏观政策机遇，更好把政策红利变成发展实效？怎样打好科技牌、文化牌、生态牌，不断厚植特色优势……市委中心工作的重心在哪里，政协委员履职就要跟进到哪里，高标准开展协商调研活动、高效率转化提案办理、高质量反映社情民意，为现代化洛阳建设广泛凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。

团结就是力量，奋斗创造奇迹。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在市委的坚强领导下，凝聚共识、团结一心、接续奋斗，把现代化洛阳建设的美好图景一步步变为生动现实。期待各位政协委员胸怀“国之大者”、心系“省之大计”、聚焦“市之大事”、力行“民之所盼”，建真言、谋良策、出实招，以高质量建言服务高质量发展，为奋力谱写中国式现代化洛阳篇章作出新的更大贡献！

预祝大会圆满成功！