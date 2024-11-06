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市人大常委会召开党组会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.08 07:54
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　　昨日，市人大常委会召开党组会议。市人大常委会党组书记、主任李保国主持会议并讲话。

　　会议传达学习了习近平总书记近期重要讲话精神，认真学习了习近平总书记在《求是》杂志上发表的重要文章《注重家庭，注重家教，注重家风》，集中学习了十二届市纪委五次全会、市委理论学习中心组集体学习研讨、市委常委班子2024年度民主生活会等精神。会议深入研讨市十六届人大三次会议召开前的相关工作，细化部署安排。

　　会议强调，要坚持党的全面领导，切实把思想和行动统一到习近平总书记重要指示精神上来，深入学习贯彻落实党中央、省委、市委部署要求，确保人大工作始终沿着正确政治方向前进。要始终坚持好完善好运行好人民代表大会制度，深入学习领会、更充分发挥国家根本政治制度优势，坚定不移践行和发展全过程人民民主，不断加强和改进新时代洛阳人大工作。要深入研究谋划各项工作，聚焦“四高四争先”，落实落细省委市委决策部署，围绕中心大局和群众急难愁盼，着力提升人大立法、监督、代表、新闻宣传、自身建设等工作质效，加压奋进、锐意进取，推动人大工作创新出彩。要持续加强“四个机关”建设，倡树人大干部尤其是年轻干部干在实处、走在前列，勇于担当，积极作为，不断提升专业素养，补知识缺陷、能力短板，以拼抢姿态狠抓工作落实，着力增强工作科学性、预见性、创造性，为高质量做好人大工作提供坚实保障。要高标准做好市十六届人大三次会议各项工作，努力营造团结奋进、风清气正的会议氛围，全方位展示人大昂扬向上的精神面貌。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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