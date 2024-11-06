洛阳今年谋划推进省市重点项目387个 计划完成投资1214亿元

新年伊始，河洛大地项目建设热潮奔涌。记者日前从市有关部门获悉，聚焦产业发展、城市提质等重点，我市2025年谋划推进省市重点项目387个，计划完成投资1214亿元。

新年伊始，河洛大地项目建设热潮奔涌。记者日前从市有关部门获悉，聚焦产业发展、城市提质等重点，我市2025年谋划推进省市重点项目387个，计划完成投资1214亿元。

春节假期，位于伊滨区的宁德时代洛阳基地项目火热推进。“已投产的一期生产车间产线开足马力；二期项目钢结构施工已完成90%；三期和四期正在抓紧平整场地，350余台挖掘机隆隆作响，渣土车24小时昼夜施工……一个具有全国竞争力的千亿级新能源电池生产基地正在崛起。”宁德时代洛阳基地项目有关负责人介绍。

今天的项目，就是明天的生产力、竞争力。前不久，2025年河南省重点建设项目名单确定，全省今年将实施省重点项目1037个，涵盖创新驱动能力提升、基础设施建设、新型基础设施建设、产业转型发展、绿色低碳转型、民生社会事业改善等领域，力争年度完成投资1万亿元左右。

“我市84个重大项目入选2025年省级重点建设项目清单，数量位居全省前列。这些重大项目将为我市加快培育和形成新质生产力提供有效载体，也将为全市经济发展提供有力支持。”市发展改革委相关负责人介绍。

聚焦研制矿山新装备等重点，中信重工智能矿山重型装备国重实验室项目，将形成矿山装备领域原创技术的策源地和智慧矿山建设的国家战略科技力量；中南高科·人工智能智荟产业园、天安智创产业社区、鸿元高精度智能轴承产业园等将招引产业链上下游优势企业超80家，助力洛阳科技产业社区“星火成炬”；修缮改造112处文保建筑及市级历史建筑，洛邑古城东西南隅文保文创保护修缮与活化利用项目将持续激活洛阳新文旅优质供给……细数洛阳市2025年度省级重点建设项目，聚焦高质量发展、引领发展动能，是最显著的特征与注脚。

不止于此。总投资55亿元的中航光电高端互连科技产业社区项目，总投资278亿元的洛阳石化百万吨乙烯项目，总投资324亿元的嵩汝、洛嵩、嵩内新建高速项目……今年，我市将以重点项目建设为抓手，力争推动一季度全市固定资产投资增长10%以上。

人勤春早，实干争先。据统计，春节前，我市省市重点项目在建数量246个，其中有68个重点项目假期建设不停工。农历正月十五前，还将有99个项目陆续复工，施工项目数量占在建项目近七成。

项目建设“加速跑”，服务保障先领跑。洛阳市重点项目建设服务中心相关负责人表示，将秉持“拉满首季弓、射准主动箭”的理念，强化项目全生命周期保障，主动破除瓶颈，优化工作方式，全速推进项目快建设、快投产、快达效，全力以赴抢开局、奋力实现“开门红”，为全市经济社会高质量发展注入源头活水。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋）