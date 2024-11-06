7日，市委召开专题会议，研究第42届中国洛阳牡丹文化节筹备、龙门石窟博物馆规划设计等工作。市委书记江凌主持会议。

市委召开专题会议

研究牡丹文化节筹备、龙门石窟博物馆规划设计等工作

江凌主持 张玉杰参加

7日，市委召开专题会议，研究第42届中国洛阳牡丹文化节筹备、龙门石窟博物馆规划设计等工作。市委书记江凌主持会议。

会议听取了第42届中国洛阳牡丹文化节筹备情况及开幕式策划方案汇报。会议强调，高水平举办第42届牡丹文化节，对提升洛阳城市影响力、持续拉动文旅消费具有重要意义。要更加注重有效引流，深刻把握互联网传播特点，面向手机终端，强化数字赋能，善用巧用网红IP和热点话题宣传洛阳，既在牡丹文化节前围绕沉浸赏花、傩面舞会、汉服妆造、特色小店、牡丹市集、精品民宿等主题，策划创意视频，提前造势预热，又创新运用“数字+场景”方式做好开幕式策划传播，精心办好汉服傩面舞会、博物馆夜游、沉浸式演艺等特色活动，吸引更多游客关注洛阳、来到洛阳，领略国色天香、盛世隋唐的独特魅力。要更加注重拉动消费，深刻把握年轻化消费特点，聚焦情绪消费、体验消费、夜间消费，系统梳理文旅消费场景，推出一批网红打卡点，丰富文旅街区和商场夜间消费业态，联动全城商家开展促销活动，有效激活文旅消费潜力。要更加注重服务保障，优化交通组织，强化市场监管，守牢安全底线，切实提高旅游服务品质，让广大游客享受安心舒心开心的旅游体验。

会议听取了龙门石窟博物馆概念规划设计方案汇报。会议指出，龙门石窟是中华文明的瑰宝，承载着洛阳厚重的历史文化和城市价值。规划建设龙门石窟博物馆，有利于更好保护传承历史文化遗产，有利于丰富提升龙门石窟景区旅游功能，有利于进一步提升龙门石窟国际知名度和影响力。要深化关键问题研究，在科学确定运营方式、精准定位运营内容、吃透用好国家政策的前提下，高标准高效率推进博物馆规划设计和建设运营工作。要提升规划设计理念，既把博物馆本身作为独特的标志性建筑来打造，又力求做到博物馆与周边环境相协调、室内外空间相融合，进一步优化规划尺度、建筑风貌、空间格局、游览动线和文物展陈，着力打造具有影响力的文旅新地标。要细化投资运营责任，加强成本控制，创新运营方式，充分调动各方积极性，真正把博物馆建设好、运营好。

张玉杰、王军、潘开名、徐超文、任丽君等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)