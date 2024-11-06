洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

市委召开专题会议 研究牡丹文化节筹备、龙门石窟博物馆规划设计等工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.07 21:19
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

市委召开专题会议
研究牡丹文化节筹备、龙门石窟博物馆规划设计等工作
江凌主持 张玉杰参加

　　7日，市委召开专题会议，研究第42届中国洛阳牡丹文化节筹备、龙门石窟博物馆规划设计等工作。市委书记江凌主持会议。

　　会议听取了第42届中国洛阳牡丹文化节筹备情况及开幕式策划方案汇报。会议强调，高水平举办第42届牡丹文化节，对提升洛阳城市影响力、持续拉动文旅消费具有重要意义。要更加注重有效引流，深刻把握互联网传播特点，面向手机终端，强化数字赋能，善用巧用网红IP和热点话题宣传洛阳，既在牡丹文化节前围绕沉浸赏花、傩面舞会、汉服妆造、特色小店、牡丹市集、精品民宿等主题，策划创意视频，提前造势预热，又创新运用“数字+场景”方式做好开幕式策划传播，精心办好汉服傩面舞会、博物馆夜游、沉浸式演艺等特色活动，吸引更多游客关注洛阳、来到洛阳，领略国色天香、盛世隋唐的独特魅力。要更加注重拉动消费，深刻把握年轻化消费特点，聚焦情绪消费、体验消费、夜间消费，系统梳理文旅消费场景，推出一批网红打卡点，丰富文旅街区和商场夜间消费业态，联动全城商家开展促销活动，有效激活文旅消费潜力。要更加注重服务保障，优化交通组织，强化市场监管，守牢安全底线，切实提高旅游服务品质，让广大游客享受安心舒心开心的旅游体验。

　　会议听取了龙门石窟博物馆概念规划设计方案汇报。会议指出，龙门石窟是中华文明的瑰宝，承载着洛阳厚重的历史文化和城市价值。规划建设龙门石窟博物馆，有利于更好保护传承历史文化遗产，有利于丰富提升龙门石窟景区旅游功能，有利于进一步提升龙门石窟国际知名度和影响力。要深化关键问题研究，在科学确定运营方式、精准定位运营内容、吃透用好国家政策的前提下，高标准高效率推进博物馆规划设计和建设运营工作。要提升规划设计理念，既把博物馆本身作为独特的标志性建筑来打造，又力求做到博物馆与周边环境相协调、室内外空间相融合，进一步优化规划尺度、建筑风貌、空间格局、游览动线和文物展陈，着力打造具有影响力的文旅新地标。要细化投资运营责任，加强成本控制，创新运营方式，充分调动各方积极性，真正把博物馆建设好、运营好。

　　张玉杰、王军、潘开名、徐超文、任丽君等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    春节将至，洛阳医生紧急提醒！
    春节将至，洛阳医生紧急提醒！
    春节将至，洛阳医生紧急提醒！
        春节渐进团圆情浓、健康相伴，洛阳多家医院医生为您送上8个“健康锦囊”。
  • ·益生菌对减肥、提升代谢有帮助吗？
  • ·29岁小伙减重224斤 喜获爱情来洛报喜
  • ·健康快讯：河科大二附院获评“2024年度卓越科普奖”
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 江凌调研春节后复工复产工作
  • 市政协十四届十三次常委会会议召开
  • 市政协十四届第二十五次主席会议召开
  • 洛阳市两会即将召开 洛报集团组建...
  • 市人大常委会执法检查组暗访检查...
  • 洛阳进入两会时间 市政协委员向大...
  • 非遗狮舞、少林功夫……洛邑古城...
  • 关于免去苏超政协第十四届洛阳市...
  • 刚刚！洛阳市政协委员视察重大项目
  • 政协第十四届洛阳市委员会专门委...
    		•
    百姓呼声
    计划1月26日颁发烟花爆竹零售经营许可证
    航空实验学校老师指定书店购买寒假作业？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    欢欢喜喜过大年

    吉祥喜乐隋唐城

    参观千唐志斋

    贺新春牡丹花展
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605