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深入一线看变化！政协委员点赞洛阳重大项目
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.07 20:02
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 　　7日下午，出席洛阳市政协十四届三次会议的委员们，集中视察全市部分重大项目。大家一路看、一路听、一路议，零距离感受洛阳产业发展、城市提质等领域的新气象、新面貌、新成效。

　　走进中航光电高端光电子器件产业园，委员们听得认真、看得仔细。“看到在新能源汽车等风口领域，有众多洛阳高精尖连接器的应用，这让人倍感振奋！”市政协委员、市城乡一体化示范区工信局副局长齐琳感慨，“此次项目观摩，让我看到了洛阳老国企深化改革、抢抓风口的崭新气象。”

　　登上城市阳台，只见洛河水光潋滟，游客怡然自得，委员们纷纷拿出手机拍照留念。“昔日存在感不高的西工体育场，能变身如此惊艳的‘网红打卡地’，可谓城市建设的点睛之笔。”市政协委员、市规划建筑设计研究院国土空间规划院副院长陈少乐说，城市阳台设计理念新颖，不仅延续西工体育场和电视塔城市地标，而且打造市民公共活动空间，有功能、有颜值、更有故事，堪称城市公共空间更新的典范。

　　飞檐斗拱、庭院深深，走进古风新韵的汉魏故城遗址博物馆，仿若踏入时空隧道，穿越到汉魏洛阳城的历史沉浮。目前该项目已基本竣工，正在进行布展和收尾工作。“项目提供了与汉魏洛阳城亲密接触的机会，带人领略中华民族的辉煌历史，一种中国人特有的历史自豪感油然而生。”市政协委员、河南科技大学第二附属医院发展部主任赵绍杰感慨。

　　此次视察项目还包括宁德时代洛阳基地等风口产业项目，西交大二附院洛阳医院等城市提质项目等，均为牵引性、带动性强的重大项目。

　　委员们纷纷表示，将以此次视察为契机，认真梳理总结成果，紧紧围绕全市中心工作，广泛凝聚共识，积极建言献策，以实际行动和履职成效为洛阳经济社会高质量发展贡献智慧和力量。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 李卫超 曹龙飞 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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