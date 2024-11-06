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聚焦前沿新材料！洛阳启动省级未来产业先导区创建
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.07 18:39
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　　7日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，河南省未来产业先导区创建单位名单近日揭晓，新安经济技术开发区榜上有名，系全市首个入选的开发区，标志着洛阳聚焦前沿新材料方向正式启动省级未来产业先导区创建。

　　未来产业由前沿技术驱动，当前处于孕育萌发阶段或产业化初期，是具有显著战略性、引领性、颠覆性和不确定性的前瞻性新兴产业。

　　此次未来产业先导区创建单位申报主体为依法设立的省级以上开发区，以及省辖市政府规划布局、符合国土空间规划和“三线一单”管控要求的产业园，重点方向涵盖人工智能、人形机器人、量子科技、前沿新材料、新型储能、低空经济、生物工程等。

　　此次入选的新安经济技术开发区聚焦前沿新材料方向，近年积极推进有色金属新材料、无机非金属材料主导优势产业转型升级，“有中育新”培育了以单晶金刚石、碳化硅系列为主的碳基新材料相关产业，以新能源电池系列材料、钨钼钛先进金属材料为主的先进功能材料相关产业，“无中生有”谋划布局了以碳酸锂、金属镓为核心的一批重大项目，培育了中超新材料、爱科麦钨钼等多家重点企业，2024年实现前沿新材料产业集群产值约35亿元，预计2027年将超50亿元。

　　未来产业先导区建设期为3年。在此期间，洛阳将围绕省级未来产业先导区建设的目标任务和工作要求，细化工作举措，加强跟踪服务，强化要素保障，支持新安经济技术开发区建设打造在中原地区乃至全国范围内独具特色的前沿技术攻关突破策源地、未来产业集群发展新高地，同时围绕未来制造、未来信息、未来材料、未来空间、未来能源、未来健康六大重点，进一步突出洛阳未来产业特色优势，抢占未来产业新赛道，持续构建具有全国竞争力的未来产业生态，加速形成更多新质生产力。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 栗擎 郭影 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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