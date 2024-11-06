未来几天洛阳天气晴好，气温较低

今天，天气晴好，风力依然较大。洛阳市气象台今天16时2分继续发布大风蓝色预警信号：预计未来24小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区将出现5级左右偏北风，阵风7级～8级，请注意防范。 今天，天气晴好，风力依然较大。洛阳市气象台今天16时2分继续发布大风蓝色预警信号：预计未来24小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区将出现5级左右偏北风，阵风7级～8级，请注意防范。 洛阳市气象台根据最新气象资料分析，未来几天前期洛阳市以晴好天气为主，后期多短波槽活动，云系较多。受冷空气扩散影响，7日夜间到8日风力较大，气温较低。 具体天气预报如下： 今天夜里：晴天间多云，偏北风4级左右。 8日(周六)：晴天间多云，偏北风4级左右，气温-5℃～4℃。 9日(周日)：晴天间多云，偏北风转偏南风2级～3级，气温-4℃～7℃。 10日(周一)：晴天到多云，气温-3℃～12℃。 11日(周二)：阴天，气温-2℃～10℃。 12日(周三)：多云到晴天，气温2℃～9℃。 13日(周四)：多云转阴天，气温-2℃～11℃。 14日(周五)：阴天，气温0℃～8℃。 （洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）