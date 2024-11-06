《龙门金刚》在联合国教科文组织总部上演

当地时间2月6日晚，“我们的春节”新春会活动在位于法国巴黎的联合国教科文组织总部举行，洛阳歌舞剧院演员受邀到现场表演舞蹈《龙门金刚》，让观众沉浸式领略中华传统文化的魅力。

当地时间2月6日晚，“我们的春节”新春会活动在位于法国巴黎的联合国教科文组织总部举行，洛阳歌舞剧院演员受邀到现场表演舞蹈《龙门金刚》，让观众沉浸式领略中华传统文化的魅力。

“我们的春节”新春会活动由中国常驻联合国教科文组织代表团与河南卫视共同举办，展示中华文化的深厚底蕴和独特魅力。这是春节申遗成功后，首次在联合国教科文组织举办的中国新春会。

“能来到这里演出，我感到很自豪。”参与此次演出的洛阳歌舞剧院演员吴佳乐表示，每一次演出，对他来说都是一次宝贵的经历，希望能以舞为桥，传承与弘扬中华优秀传统文化，通过舞蹈艺术在国际舞台上展示中华优秀传统文化的魅力。

“作为洛阳的知名文化IP，《龙门金刚》舞蹈演员受到了本次活动的邀请。”洛阳歌舞剧院相关负责人介绍，《龙门金刚》是洛阳歌舞剧院的优秀舞蹈节目，演员们生动多样的造型和舞蹈动作都来自真实的龙门石窟。

近年来，《龙门金刚》频频“出圈”，已成为传播洛阳文化的“形象大使”。今年1月，“欢乐春节”(新加坡)暨“武舞生风·感知中原”春节联欢晚会在新加坡举办，洛阳歌舞剧院的《龙门金刚》等舞蹈惊艳亮相，为观众带来了精彩的视听盛宴。

本次活动期间还举办了非遗展示互动活动，洛阳市级非遗项目金石博古画代表性传承人、洛阳龙门画院院长谢丽萍受邀到现场展示非遗技艺，并邀请外国友人体验非遗技艺，感受中华传统文化魅力。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华）