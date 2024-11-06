履职建言献良策 凝心聚力促发展——市政协2024年工作综述

时光为笔，写下忠诚履职的真挚情怀；初心着墨，谱写团结奋斗的时代华章。

时光为笔，写下忠诚履职的真挚情怀；初心着墨，谱写团结奋斗的时代华章。

翻看市政协2024年的履职答卷，实干担当、奋发有为绘就了履职尽责的最美底色。一年来，市政协坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，以协商民主助推改革发展稳定，以为民初心回应群众重大关切，以凝心聚力共绘重振辉煌画卷，用实际行动为现代化洛阳建设贡献了政协智慧和力量。

坚持党的领导 把牢政治引领“方向盘”

2024年9月20日，庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会隆重举行。走过75年光辉历程的人民政协，又一次站在新的起点。

忠诚守初心、不忘来时路，铁肩担使命、携手再出发。市政协始终恪守党对政协工作的全面领导这一根本政治原则，准确把握人民政协的政治属性，把讲政治作为履职永恒底色，强化政治统领，筑牢思想根基，确保政协事业沿着正确方向笃定前行。

政治属性是政协组织的根本属性，旗帜鲜明讲政治是第一位要求。市政协坚持把党的领导贯穿政协工作全过程、各方面，自觉将政协工作置于市委领导之下，严格执行请示报告制度。全年向市委请示报告重要工作、重要事项、重要活动18次，确保政协各项工作始终在党的领导下开展。

持之以恒抓好党的创新理论武装。市政协巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，坚持和完善以党组理论学习中心组学习为引领的理论学习制度体系和“第一议题”制度，引导广大委员、干部不断深化思想认识，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实把党中央决策部署落实到人民政协履职实践中。

聚焦中心大局 奏响服务发展主旋律

“洛阳欢迎您，欢迎转屋卡。”在世界客属第33届恳亲大会开幕式上，一句客家话深刻传递出洛阳对客家乡亲的深情厚谊。

世界客属第33届恳亲大会是洛阳去年举行的一次盛会。在市委市政府的坚强领导下，去年市政协与相关单位通力协作、密切配合，共同推动第33届世客会圆满举办，在全球客家人中进一步凝聚起铸牢中华民族共同体意识的广泛共识。

围绕中心、服务大局，是人民政协履行职能的重要原则。过去一年，市政协始终把人民政协的主责主业抓在手上，聚焦市委“三项重点工作”，结合推进十四届市政协15件大事要事，统筹实施31项年度协商任务，在服务中心大局中展现政协担当。

党委中心工作推进到哪里，政协履职就跟进到哪里。

聚焦培育发展新质生产力，市政协围绕“培育壮大我市智能农机装备产业链，发展农业新质生产力”等开展重点调研，针对性提出的10条意见建议得到有效落实。

聚焦提升城市功能品质，市政协围绕“加快构建居家社区养老服务体系”等开展重点调研，深入研究分析我市居家社区养老服务体系的运营现状和存在问题，提出的意见建议计划列入我市“十五五”规划事项。

聚焦提升群众幸福感获得感，市政协分别围绕“推进学前教育规范普惠”“强化食品安全监管”开展常委会专题议政，市政协委员、基层代表等从不同角度向有关部门提出针对性对策建议145条，为推动解决群众反映强烈的热点问题出谋划策，助推解决一批民生实事，有力提升了群众的幸福感……

一次次重点调研、一次次民主监督，彰显了市政协的作为和担当。市政协始终与党委和政府同心同向、同力同行、同频共振，紧扣党政所需、人民所盼、政协所能，主动谋划、倾力服务，全力助推现代化洛阳建设。