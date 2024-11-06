8日起，洛龙区将连续举办10场招聘会

“春风”来送岗，“职”达家门口！洛报融媒记者从洛阳市洛龙区人社局获悉，8日起，洛龙区将连续举办10场“春风行动”系列招聘会。

“春风”来送岗，“职”达家门口！洛报融媒记者从洛阳市洛龙区人社局获悉，8日起，洛龙区将连续举办10场“春风行动”系列招聘会。 “春风”来送岗，“职”达家门口！洛报融媒记者从洛阳市洛龙区人社局获悉，8日起，洛龙区将连续举办10场“春风行动”系列招聘会。 其中，8日上午，2025年洛龙区“春风行动”专场招聘会及“送岗进社区”系列招聘活动启动仪式在洛龙区泉舜购物中心北广场举行。本场活动规模较大，届时预计有140余家招聘企业参与，提供3500多个工作岗位。 “春风行动”期间，洛龙区人社局还将联合辖区街道、社区等举办系列送岗进社区活动，全力做好促就业精准服务。 ●“春风暖民心 送岗进社区”黄庄社区专场招聘会 时间：2月10日，下午14:30-17:00 地点：洛龙区佃庄镇政府门口 ●“春风暖民心 送岗进社区”龙兴社区专场招聘会 时间：2月11日，下午14:30-17:00 地点：洛阳熙市奥莱招商中心门口 ●“春风暖民心 送岗进社区”关林社区专场招聘会 时间：2月12日，上午9:00-12:00 地点：洛龙区关林路与关圣街交叉口 ●“春风暖民心 送岗进社区”齐村社区专场招聘会 时间：2月13日，上午9:00-12:00 地点：洛龙区三川大道与景华路交叉口 ●“春风暖民心 送岗进社区”光合城社区专场招聘会 时间：2月14日，上午9:00-12:00 地点：洛龙区顺兴产业园(直播带岗) ●“春风暖民心 送岗进社区”丰李社区专场招聘会 时间：2月19日，上午9:00-12:00 地点：洛龙区丰李68路公交车终点站 ●“春风暖民心 送岗进社区”安东社区专场招聘会 时间：2月26日，上午9:00-12:00 地点：洛龙区安东社区院内 ●“春风暖民心 送岗进社区”正大社区专场招聘会 时间：2月28日，下午14:30-17:00 地点：洛龙区正大广场西门 ●“春风暖民心 送岗进社区”宝龙社区专场招聘会 时间：3月7日，下午14:30-17:00 地点：洛龙区宝龙城市广场 （洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 王毅博 文/图）