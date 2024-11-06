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即日起，洛阳多场招聘会等你参与
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳  来源: 洛阳网 2025.02.07 16:32
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　　春风送岗促就业，精准服务暖民心。7日，洛阳市2025年春风行动暨省际劳务协作招聘活动启动。洛报融媒记者从洛阳市人力资源和公共就业服务中心获悉，即日起，洛阳将通过线上、线下渠道举办“春风行动”系列招聘活动，加强全市重点企业保障用工及省际劳务协作，集中帮扶农村劳动力、就业困难群体等劳动者就业创业。

　　【线下招聘会】

　　●时间：2月8日

　　名称：汝阳县重点企业保障用工暨省际劳务协作招聘活动

　　地点：汝阳县刘伶广场

　　●时间：2月9日

　　名称：宜阳县重点企业保障用工暨省际劳务协作招聘活动

　　地点：宜阳县人力资源市场

　　●时间：2月8日、2月11日、2月13日、2月18日、2月20日、2月25日、2月27日、3月4日、3月6日、3月11日、3月13日

　　名称：2025年洛阳市人力资源市场“春风行动”系列招聘活动

　　地点：洛阳市人力资源市场(市民之家二楼)

　　【网络招聘会】

　　同时，洛阳市人力资源市场将通过“洛阳就业网”同步举办网络招聘会。

　　名称：洛阳市人力资源市场“春风行动”网络招聘活动(一)

　　时间：2月1日至2月15日

　　名称：洛阳市人力资源市场“春风行动”网络招聘活动(二)

　　时间：2月16日至2月28日

　　名称：洛阳市人力资源市场“春风行动”网络招聘活动(三)

　　时间：3月1日至3月15日

　　【直播带岗】

　　同时，洛阳市人力资源市场还将通过抖音号“洛阳大就业服务”和微信视频号“洛阳就业服务”，开展“春风行动”系列招聘会的直播带岗活动，方便市民足不出户找工作。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 张建磊 李培博 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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