即日起，洛阳多场招聘会等你参与

春风送岗促就业，精准服务暖民心。7日，洛阳市2025年春风行动暨省际劳务协作招聘活动启动。洛报融媒记者从洛阳市人力资源和公共就业服务中心获悉，即日起，洛阳将通过线上、线下渠道举办“春风行动”系列招聘活动，加强全市重点企业保障用工及省际劳务协作，集中帮扶农村劳动力、就业困难群体等劳动者就业创业。

春风送岗促就业，精准服务暖民心。7日，洛阳市2025年春风行动暨省际劳务协作招聘活动启动。洛报融媒记者从洛阳市人力资源和公共就业服务中心获悉，即日起，洛阳将通过线上、线下渠道举办“春风行动”系列招聘活动，加强全市重点企业保障用工及省际劳务协作，集中帮扶农村劳动力、就业困难群体等劳动者就业创业。 春风送岗促就业，精准服务暖民心。7日，洛阳市2025年春风行动暨省际劳务协作招聘活动启动。洛报融媒记者从洛阳市人力资源和公共就业服务中心获悉，即日起，洛阳将通过线上、线下渠道举办“春风行动”系列招聘活动，加强全市重点企业保障用工及省际劳务协作，集中帮扶农村劳动力、就业困难群体等劳动者就业创业。 【线下招聘会】 ●时间：2月8日 名称：汝阳县重点企业保障用工暨省际劳务协作招聘活动 地点：汝阳县刘伶广场 ●时间：2月9日 名称：宜阳县重点企业保障用工暨省际劳务协作招聘活动 地点：宜阳县人力资源市场 ●时间：2月8日、2月11日、2月13日、2月18日、2月20日、2月25日、2月27日、3月4日、3月6日、3月11日、3月13日 名称：2025年洛阳市人力资源市场“春风行动”系列招聘活动 地点：洛阳市人力资源市场(市民之家二楼) 【网络招聘会】 同时，洛阳市人力资源市场将通过“洛阳就业网”同步举办网络招聘会。 名称：洛阳市人力资源市场“春风行动”网络招聘活动(一) 时间：2月1日至2月15日 名称：洛阳市人力资源市场“春风行动”网络招聘活动(二) 时间：2月16日至2月28日 名称：洛阳市人力资源市场“春风行动”网络招聘活动(三) 时间：3月1日至3月15日 【直播带岗】 同时，洛阳市人力资源市场还将通过抖音号“洛阳大就业服务”和微信视频号“洛阳就业服务”，开展“春风行动”系列招聘会的直播带岗活动，方便市民足不出户找工作。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 张建磊 李培博 文/图）