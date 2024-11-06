送岗20余万个！洛阳将举办超100场“春风行动”系列招聘会

促就业、保民生、助发展，2月7日，洛阳市2025年春风行动暨省际劳务协作招聘活动在嵩县启动。

促就业、保民生、助发展，2月7日，洛阳市2025年春风行动暨省际劳务协作招聘活动在嵩县启动。

当日上午，嵩县嵩州文化广场人头攒动，招聘活动现场设置了劳务协作区、本地重点企业区、人力资源品牌区、政策宣传区等功能区，为用人单位及求职者提供全方位的就业服务。

嵩县是洛阳的人口大县，也是转移就业大县。近年来，嵩县县委、县政府高度重视农村劳动力转移就业、创业工作，通过拓展劳务基地、巩固就业平台、加强技能培训等多举措促进群众致富增收，“嵩县焊工”“嵩县家政”“嵩县建工”等成为劳动力转移就业的重要品牌。