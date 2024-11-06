刚刚！洛阳市政协委员视察重大项目

7日下午，出席政协第十四届洛阳市委员会第三次会议的委员们，集中视察洛阳市重点项目。

7日下午，出席政协第十四届洛阳市委员会第三次会议的委员们，集中视察洛阳市重点项目。 7日下午，出席政协第十四届洛阳市委员会第三次会议的委员们，集中视察洛阳市重点项目。 此次视察项目中，既有中航光电高端光电子器件产业园、宁德时代洛阳基地等风口产业项目，又有城市阳台、西交大二附院洛阳医院、洛阳外国语学校杨湾校区等城市提质项目，以及汉魏故城遗址博物馆等文旅项目，均为牵引性、带动性强的重大项目。 活动中，委员们分为两组，一路看、一路听、一路议，零距离感受洛阳产业发展、城市提质等的新气象、新面貌、新成效。 其中，第一组委员首站走进中航光电高端光电子器件产业园。该项目位于关林路与杜预街交叉口东北角，一期占地约211亩土地，规划建设30万平方米研发、生产及行政配套设施，去年4月竣工投产。预计年产特种连接器及互连产品315万只/套、年新增销售收入36.81亿元，助力洛阳加快打造千亿级光电产业集群。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 李卫超 文/图）