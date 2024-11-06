鉴于苏超涉嫌违法犯罪，依照《中国人民政治协商会议章程》及有关规定，政协第十四届洛阳市委员会常务委员会第十三次会议决定，免去苏超政协第十四届洛阳市委员会常务委员职务并撤销其委员资格，报政协第十四届洛阳市委员会第三次会议备案。

关于免去苏超政协第十四届洛阳市委员会常务委员职务并撤销其委员资格的决定

（2025年2月6日政协第十四届洛阳市委员会常务委员会第十三次会议通过）

鉴于苏超涉嫌违法犯罪，依照《中国人民政治协商会议章程》及有关规定，政协第十四届洛阳市委员会常务委员会第十三次会议决定，免去苏超政协第十四届洛阳市委员会常务委员职务并撤销其委员资格，报政协第十四届洛阳市委员会第三次会议备案。