鉴于董为杰涉嫌违纪违法，依照《中国人民政治协商会议章程》及有关规定，政协第十四届洛阳市委员会常务委员会第十三次会议决定，撤销董为杰政协第十四届洛阳市委员会委员资格。

鉴于董为杰涉嫌违纪违法，依照《中国人民政治协商会议章程》及有关规定，政协第十四届洛阳市委员会常务委员会第十三次会议决定，撤销董为杰政协第十四届洛阳市委员会委员资格。 关于撤销董为杰政协第十四届洛阳市委员会委员资格的决定

（2025年2月6日政协第十四届洛阳市委员会常务委员会第十三次会议通过） 鉴于董为杰涉嫌违纪违法，依照《中国人民政治协商会议章程》及有关规定，政协第十四届洛阳市委员会常务委员会第十三次会议决定，撤销董为杰政协第十四届洛阳市委员会委员资格。