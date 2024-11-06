鉴于董为杰涉嫌违纪违法，依照《中国人民政治协商会议章程》及有关规定，政协第十四届洛阳市委员会常务委员会第十三次会议决定，撤销董为杰政协第十四届洛阳市委员会委员资格。
鉴于董为杰涉嫌违纪违法，依照《中国人民政治协商会议章程》及有关规定，政协第十四届洛阳市委员会常务委员会第十三次会议决定，撤销董为杰政协第十四届洛阳市委员会委员资格。
关于撤销董为杰政协第十四届洛阳市委员会委员资格的决定
（2025年2月6日政协第十四届洛阳市委员会常务委员会第十三次会议通过）
鉴于董为杰涉嫌违纪违法，依照《中国人民政治协商会议章程》及有关规定，政协第十四届洛阳市委员会常务委员会第十三次会议决定，撤销董为杰政协第十四届洛阳市委员会委员资格。
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