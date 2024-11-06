关于接受夏德刚等16名同志辞去政协第十四届洛阳市委员会常务委员职务的决定。 关于接受夏德刚等16名同志

辞去政协第十四届洛阳市委员会常务委员职务的决定

（2025年2月6日政协第十四届洛阳市委员会常务委员会第十三次会议通过） 政协第十四届洛阳市委员会常务委员会第十三次会议决定：同意接受政协第十四届洛阳市委员会常务委员夏德刚、王建军、刘军学、王明高、杨广欣(女)、杨延武、刘丹凤(女)、林伟、王保国、卢铁军、郭红伟(女)、左朝阳、屈佳妮(女)、张丽聪(女)、王金华(女)、杜忠伟等16名同志辞去政协第十四届洛阳市委员会常务委员职务的请求。上述决定，提请政协第十四届洛阳市委员会第三次会议审议。