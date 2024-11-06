市人大常委会执法检查组暗访检查噪声扰民问题

5日晚，市人大常委会主任李保国率执法检查组对《中华人民共和国噪声污染防治法》《洛阳市人民代表大会常务委员会关于加强噪声扰民监管的决定》等法律法规贯彻落实情况进行暗访检查。 5日晚，市人大常委会主任李保国率执法检查组对《中华人民共和国噪声污染防治法》《洛阳市人民代表大会常务委员会关于加强噪声扰民监管的决定》等法律法规贯彻落实情况进行暗访检查。 检查组一行先后到定鼎门遗址、隋唐城遗址植物园、洛阳博物馆等地，通过实地检查、随机倾听群众诉求等方式，深入了解群众反映的噪声扰民等问题。 李保国强调，要深入践行以人民为中心的发展思想，时时刻刻把人民群众放在首位，主动倾听人民声音、摸清群众诉求，了解群众反映集中的热点难点问题，深入一线调查研究，提出针对性意见建议，确保相关问题及时、合理、有效解决。要全面客观了解法律法规和决定的贯彻落实情况，找准存在问题，落实主体责任，落细法定职责、配套规定、监管职责和长效机制，切实把“纸上的法律法规”变为“现实中的行动指南”，让其在贯彻实施中发挥出最大权威。要聚焦人民群众反映强烈的问题，建立快速响应处理机制，加强法律法规宣传引导，增强全民守法意识，凝聚广泛共识合力，营造全社会共建共治共享的良好局面，切实守护好人民群众幸福生活。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳 季明炎)