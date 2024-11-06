新年俗激发新活力（河洛谈）

春节期间，79家商贸样本企业实现销售额7.8亿元，同比增长16.2%；全市文博场馆累计接待游客102万人次；各大影院人气十足，全市电影院票房总收入5023.24万元，观影人数达103.4万人次，双双创下历史新高……这个假期，各式新年俗在洛城悄然兴起、活力激荡。

春节期间，79家商贸样本企业实现销售额7.8亿元，同比增长16.2%；全市文博场馆累计接待游客102万人次；各大影院人气十足，全市电影院票房总收入5023.24万元，观影人数达103.4万人次，双双创下历史新高……这个假期，各式新年俗在洛城悄然兴起、活力激荡。

生活日新月异，年俗与时俱进。春节作为“活化”的文化，与之相应的年俗也在持续推陈出新，为春节注入更多生机活力。比如，过去一家人团坐一桌包饺子、蒸花馍，在家中享用年夜饭，如今不少家庭都选择去饭店选一个包桌套餐；过去许多人从小年到元宵，家家户户走亲戚，如今很多人选择旅游过年、观影过年；等等。不断更新的年俗，满足着人们不同的文化新需求。如今，一个个融合新场景、新玩法的新年俗在洛阳城中解锁，为古都佳节增添了别样乐趣、赋予了时代味道。洛邑古城里，吐火、舞狮、顶幡等传统非遗节目轮番上演，让游客沉浸式感受传统与现代的交融；王城公园中，一盏盏非遗宫灯流光溢彩，吸引万千游客拍照打卡；魏坡新序里，融合了传统市集、非遗文化与国风场景的文旅消费新场景，充分点燃了人们的消费热情……首个“非遗版”春节，真的“非一般”！

“在新的起点上继续推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明，是我们在新时代新的文化使命。”每一个春节都有“过完”的时候，但只要我们保持创新的热情和干劲，把更多传统文化打造成可体验的场景、可消费的产品、可传播的IP，年味就总能引人入胜、沁人心脾。（洛平）